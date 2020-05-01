Пермь: новости дня
12:57 | 14.05.2020
Федеральный фонд информирует жителей Пермского края: требования результатов анализов на COVID-19 при оказании медицинской помощи недопустимы
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования информирует жителей Пермского края, что требования результатов тестов на COVID-19 для оказания медицинской помощи, в том числе и для госпитализации пациентов с хроническими заболеваниями, являются необоснованными, а отказы в оказании медицинской помощи без результатов этого анализа – недопустимыми.
«Требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования», - подчеркивает председатель ФОМС Елена Чернякова.
По ее словам, оказание плановой медицинской помощи останавливаться не должно, потоки больных должны перераспределяться по действующим учреждениям. ФОМС особенно обращает внимание, что лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на заместительной почечной терапии (диализ) должно проводиться в полном объеме. Невзирая на то, что ситуация в связи с эпидемией сложная, ряд медицинских организаций перепрофилируется в инфекционные стационары, а некоторые могут быть закрыты на карантин.
В связи с эпидемиологической обстановкой было временно приостановлено проведение только профилактических мероприятий в части диспансеризации. Однако пациентам необходимо знать, что в рамках ОМС плановая госпитализация, а также ряд инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы и пр.) проводится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент прикреплен.
«Если эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, необходимо незамедлительно обращаться в страховую медицинскую организацию (СМО)», - подчеркивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
1. Для этого нужно позвонить по телефону, указанному на полисе ОМС. При его отсутствии надо зайти на сайт СМО и позвонить по телефону контакт-центра, указанного на интернет-ресурсе.
2. После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.
«Любая проблема должна решаться обращением в страховую медицинскую организацию. Наша задача состоит в том, чтобы в условиях эпидемии гарантировать всем пациентам, всем застрахованным право на доступную и качественную медицинскую помощь. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации», - подчеркивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Всероссийский союз страховщиков также обращает внимание пациентов на то, что сроки действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлены на все время эпидемии. Кроме того, многие страховые медициснкие организации практикуют дистанционное оформление и персональную доставку медицинских полисов.
© «Вечерние ведомости»
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