В Перми завершен ремонт тротуаров на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до улицы Екатерининской

12:54 | 14.05.2020

Для движения пешеходов открыты тротуары по обеим сторонам Комсомольского проспекта на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской, здесь уложена новая плитка. Продолжаются работы на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», завершены работы на тротуарах Комсомольского проспекта на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской по обеим сторонам, обновлено покрытие пешеходной аллеи в середине проспекта.



Продолжаются работы на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской, подрядчики работают по правой стороне: залили основание, приступают к укладке плитки. На левой стороне улицы планируют устройство кабельной канализации, а после заливки основания также будут укладывать тротуарную плитку. На участке от улицы Ленина до улицы Советской уже выполнено строительство ливневой канализации. В дальнейшем на этом участке будет выполнен ряд работ, включающих ремонт покрытия проезжей части, наружного освещения, устройство газонов и другие. Работы на участке от улицы Ленина в сторону улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.



Отметим, в прошлом году было принято решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, и помимо самого проспекта привести в порядок все прилегающие улицы. В результате были отремонтированы улицы Пермская, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-я Красноармейская и другие, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.



Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на тротуарах и бульварной части улицы появляются люки в зверином стиле – на них размещены голова медведя, символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Часть из них уже установлена на участке от улицы Пермской до улицы Екатерининской. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.

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