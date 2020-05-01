В Прикамье подтверждено еще 42 случая коронавирусной инфекции

12:38 | 14.05.2020

На 14 мая за сутки в Пермском крае зафиксировано 42 случая коронавируса, общее число с начала пандемии – 871.



30 человек за сутки списаны с больничного, они находятся в удовлетворительном состоянии. Всего в Прикамье выздоровели от COVID-19 475 пациентов.



В России за сутки выявлено 9974 случая коронавируса, всего их стало 252 245.

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