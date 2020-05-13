Пермь: новости дня
17:48 | 13.05.2020
Минздрав Прикамья рассказал о текущей ситуации в больницах, где обнаружены случаи инфицирования COVID-19
Как сообщает главный врач, с 11 мая по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине под ежедневным наблюдением врачей находятся 32 человека, из них 11 медработников.
Положение в краевом перинатальном центре: с 11 мая отделения реанимации, патологии новорожденных, патологии беременных, послеродовое отделение выведены в режим работы обсерватора в связи с выявлением двух случаев заражения среди сотрудников учреждения. 14 сотрудников и 177 пациентов переведены в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов.
Урологическое отделение пермской больницы им. доктора Ф.Х. Граля возобновило прием и выписку пациентов 8 мая. 12 мая по предписанию Роспотребнадзора отделение кардиологии было переведено в режим обсервации в связи с выявлением семи случаев заражения среди пациентов. Все контактные пациенты и медицинские работники находятся под ежедневным наблюдением врачей. Всего 45 человек.
В больнице им. М.А. Тверье по предписанию Роспотребнадзора с 9 мая приостановлен прием и выписка пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии в связи с выявлением одного случая заражения коронавирусной инфекцией среди пациентов. Круг контактировавших с заболевшим лиц установлен. В обсервацию переведены 10 пациентов и 1 сотрудник, 1 медработник изолирован на дому, 3 пациента госпитализированы в перепрофилированное медицинское учреждение.
В соответствии с предписанием Роспотребнадзора во всех учреждениях проводятся необходимые эпидемические мероприятия.
Всего на сегодняшний день в Пермском крае зафиксировано 829 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, из них 445 человек выздоровели.
© «Вечерние ведомости»
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