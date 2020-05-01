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17:43 | 13.05.2020

В этом году в Пермском крае благоустроят 306 дворовых и общественных территорий

В этом году в Пермском крае благоустроят 306 объектов – 206 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Этот вопрос обсудили сегодня, 13 мая, на заседании правительства Пермского края.

Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, задача проекта – комфортные и безопасные дворы и общественные пространства, создание возможностей для досуга, прогулок с детьми, занятий спортом – в шаговой доступности и в достойных условиях. «Важно не просто благоустроить, но и наполнить объекты жизнью, людьми, разными событиями. Стремимся к тому, чтобы пользу от проекта увидели и почувствовали как можно больше жителей края. Нужно соблюсти сроки по работам этого года и закрыть долги прошлого», – обозначил глава Прикамья.

Как пояснил министр ЖКХ региона Андрей Кокорев, определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству общественных пространств в Добрянском, Чайковском, Краснокамском городских округах и других. Узнать адреса дворов и общественных пространств, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов и на портале «Управляем вместе».

По словам Андрея Кокорева, работы во дворах муниципалитеты начнут не позднее 1 июня, а благоустройство общественных пространств начнется с 10 июля. «К благоустройству общественных пространств подходим комплексно. Проекты предполагают наличие нескольких функциональных зон: прогулочной, спортивной и других», – пояснил он.

Ремонт дворов по нацпроекту начался в Перми в середине апреля. Как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов, сейчас ведутся ремонтные работы в 20 дворах четырех районов города: «Пермь с 2017 года участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а с 2019-го – в нацпроекте «Жилье и городская среда». В среднем за год в городе комплексно благоустраивается более 100 дворов. Мы заранее проводим заявочную кампанию, в районных администрациях собираются комиссии с участием общественности, все заявки анализируются. Это позволяет оперативно приступать к выполнению намеченных работ».

Всего в этом году в Перми по нацпроекту благоустроят 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Продолжится практика 2019 года, согласно которой часть средств муниципалитеты смогут направить на обустройство контейнерных площадок. Нынче их установят в 462 населенных пунктах, например, в Куединском, Пермском, Юрлинском и Чернушинском районах.

По национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, на благоустройство парков, скверов и дворовых территорий из федерального, регионального и местного бюджетов выделено более 1,1 млрд руб.

Напомним, за три года реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пермского края благоустроено 1422 двора и 317 общественных территорий. Общий объем средств на это из бюджетов разных уровней составил порядка 3,1 млрд руб.

© «Вечерние ведомости»

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