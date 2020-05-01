Власти Прикамья закупят лекарства для лечения онкологических заболеваний на 1 млрд рублей

14:42 | 13.05.2020

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлены аукционы на приобретение ряда препаратов для лечения онкозаболеваний, таких, как «Атезолизумаб», «Эрибулин», «Паклитаксел». Общая цена контрактов составила 318 млн рублей. Итоги аукционов будут подведены в мае 2020 года.



Кроме того, подведены итоги аукционов на закупку противоопухолевых препаратов, среди которых «Ниволумаб», «Палбоциклиб», «Ленватиниб», «Ипилимумаб», «Ритуксимаб». Общая цена контрактов составила 691 млн рублей. Таким образом, общая сумма контрактов превысит 1 млрд рублей.



Как отмечают в министерстве здравоохранения Пермского края, онкопрограмма дает возможности для пациентов получать лечение современными и качественными препаратами, что, несомненно, важно, особенно в текущей ситуации.



Лекарственные средства будут ежемесячно поставляться в пермский краевой онкологический диспансер до ноября 2021 года в соответствии с потребностями медучреждения.



Закупленные лекарства применяются в терапии различных видов опухолевых заболеваний, в том числе для лечения меланомы и лимфомы, а также злокачественных новообразований бронхов и легкого, молочной железы, щитовидной железы и почек.



Отметим, закупки лекарственных препаратов для помощи онкобольным проводятся постоянно. В 2019 году в Прикамье было закуплено порядка 65 видов противоопухолевых препаратов на сумму около 1,6 млрд рублей.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний планируется снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения. Также планируется увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности онкопатологий.

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