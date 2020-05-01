Пермь: новости дня
12:54 | 13.05.2020
Администрация Перми ввела дополнительную меру поддержки для владельцев НТО
Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю через нестационарные торговые объекты, до 31 декабря 2020 года установлена отсрочка исполнения обязательств по демонтажу (перемещению) НТО и восстановлению нарушенного благоустройства по окончании срока действия заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров на размещение НТО, срок исполнения по которым предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020 года.
Отметим, в период отсрочки исполнения обязательств по договору вносится плата за фактическое размещение НТО, которая рассчитывается за период размещения из размера платы, предусмотренной договором, в срок до 20 декабря 2020 года.
Для предоставления отсрочки предпринимателям необходимо направить соответствующее заявление в адрес департамента экономики и промышленной политики администрации Перми на электронную почту: depp@gorodperm.ru. После чего департаментом будет подготовлено дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку обязательств по демонтажу (перемещению) НТО и восстановлению нарушенного благоустройства.
Напомним, эта и другие меры поддержки обсуждались на заседании рабочей группы под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей уже предусмотрена отсрочка годовой оплаты по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов и мораторий на применение штрафных санкций по ним. Арендаторы муниципальных земельных участков могут получить отсрочку по предстоящим арендным платежам, такая же возможность есть и у арендаторов муниципальных помещений. Также предусмотрена отсрочка по платежам за размещение наружной рекламы. Разрабатываются и другие антикризисные меры поддержки малого и среднего бизнеса, например, установление льготы в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении торгово-офисной недвижимости при соблюдении определенных условий. Соответствующий проект решения Пермской городской Думы планируется рассмотреть на заседании гордумы в июне.
© «Вечерние ведомости»
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