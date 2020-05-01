В Перми уложен выравнивающий слой покрытия на улице Подлесной

12:48 | 13.05.2020

Режим полной самоизоляции и благоприятная погода позволили подрядчикам раньше срока выйти на объекты и уже к середине мая выполнить значительные объемы запланированного благоустройства. Так, на улице Подлесной уложен выравнивающий слой асфальтобетона.



В Дзержинском районе быстрыми темпами идет ремонт улицы Подлесной: подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальтобетона на участке от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской. Кроме того, выставлен тротуарный борт, готовится основание под асфальт. Также закончено фрезерование верхнего слоя покрытия.



Улица Подлесная – один из наиболее крупных объектов, которые будут отремонтированы в этом году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина. Таким образом, завершится масштабное обновление значимого для всего города транспортного узла в Дзержинском районе. В прошлом году здесь комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную, что позволило более эффективно организовать дорожное движение.



Напомним, подрядчик вышел на ремонт улицы Подлесной от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской уже 13 апреля. В апреле работы начались еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других. В мае по нацпроекту начали обновлять улицу Калинина. Здесь заменят асфальт, отремонтируют тротуары на отдельных участках, обустроят парковочные карманы. Ремонт начался на участке от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской. Сейчас работы по нацпроекту ведутся на всех запланированных объектах.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

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