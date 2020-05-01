Пермь: новости дня
12:48 | 13.05.2020
В Перми уложен выравнивающий слой покрытия на улице Подлесной
В Дзержинском районе быстрыми темпами идет ремонт улицы Подлесной: подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальтобетона на участке от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской. Кроме того, выставлен тротуарный борт, готовится основание под асфальт. Также закончено фрезерование верхнего слоя покрытия.
Улица Подлесная – один из наиболее крупных объектов, которые будут отремонтированы в этом году. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано сразу два участка улицы: от шоссе Космонавтов до улицы Космодемьянской и от улицы Космодемьянской до улицы Куфонина. Таким образом, завершится масштабное обновление значимого для всего города транспортного узла в Дзержинском районе. В прошлом году здесь комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную, что позволило более эффективно организовать дорожное движение.
Напомним, подрядчик вышел на ремонт улицы Подлесной от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской уже 13 апреля. В апреле работы начались еще на ряде дорог, например, на улице КИМ, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и других. В мае по нацпроекту начали обновлять улицу Калинина. Здесь заменят асфальт, отремонтируют тротуары на отдельных участках, обустроят парковочные карманы. Ремонт начался на участке от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской. Сейчас работы по нацпроекту ведутся на всех запланированных объектах.
Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:48 | 13.05.2020
Минздрав Прикамья рассказал о текущей ситуации в больницах, где обнаружены случаи инфицирования COVID-19
17:40 | 13.05.2020
Павел Креков: основной путь передачи коронавирусной инфекции в Свердловской области — семейный
17:20 | 13.05.2020
В Екатеринбурге осудят торговца контрафактными сигаретами
17:14 | 13.05.2020
Павел Креков объяснил, чем был вызван резкий прирост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области
16:34 | 13.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 150 тысяч
16:20 | 13.05.2020
На Среднем Урале похолодает к концу недели
15:49 | 13.05.2020
Школьные выпускные в Свердловской области пройдут в режиме онлайн
15:17 | 13.05.2020
В Свердловской области отменены экзамены ОГЭ, ЕГЭ – под вопросом
14:58 | 13.05.2020
В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего 8 марта
14:42 | 13.05.2020
Власти Прикамья закупят лекарства для лечения онкологических заболеваний на 1 млрд рублей
14:36 | 13.05.2020
В Екатеринбурге временно прекращено движение троллейбуса №13
14:13 | 13.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.3 балла
13:49 | 13.05.2020
Пятеро свердловчан предстанут перед судом за незаконную рубку почти на 10 миллионов рублей
13:26 | 13.05.2020
На ежесуточном приросте заболеваемости в Прикамье сказались положительные тесты вахтовиков
13:06 | 13.05.2020
Росздравнадзор приостановил в России обращение аппаратов ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге
12:49 | 13.05.2020
В Свердловской области экс-руководитель местного отделения почты России обвиняется в хищении 200 тысяч рублей
12:48 | 13.05.2020
В Перми уложен выравнивающий слой покрытия на улице Подлесной
12:40 | 13.05.2020
В Пермском крае зафиксировано еще 48 случаев COVID-19
12:37 | 13.05.2020
Еще 135 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом
12:37 | 13.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 10 028 человек
12:23 | 13.05.2020
Оперштаб: пострадавшим отраслям бизнеса Пермского края спишут налоги за второй квартал
12:05 | 13.05.2020
Житель Среднего Урала накопил 13 штрафов ГИБДД
11:26 | 13.05.2020
В Березовском механик реабилитационного центра обвиняется в хищении одного миллиона рублей
10:56 | 13.05.2020
В Екатеринбурге начинается сезон фонтанов
10:29 | 13.05.2020
В Екатеринбурге застройщики закупили средства защиты для сотрудников скорой помощи
09:53 | 13.05.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам переходить на электронный документооборот
09:52 | 13.05.2020
В Екатеринбурге организатор концерта заплатил штраф из-за отказа вернуть деньги за билеты
09:15 | 13.05.2020
В Серове из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки