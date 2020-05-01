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12:43 | 13.05.2020
Для семей Прикамья упростили получение выплаты 5 тысяч рублей на детей до 3 лет
Пенсионный фонд России упростил для семей получение выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС.
При подаче заявления через личный кабинет на портале https://es.pfrf.ru семье достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители еще не успели оформить СНИЛС детям.
Указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически.
Специалисты пенсионного фонда обращают внимание, что при подаче заявлений семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства. Среди самых распространенных ошибок – когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты.
© «Вечерние ведомости»
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