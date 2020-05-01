Оперштаб: пострадавшим отраслям бизнеса Пермского края спишут налоги за второй квартал

12:23 | 13.05.2020

12 мая в рамках заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции под председательством главы Пермского края Дмитрия Махонина были озвучены новые федеральные меры поддержки, анонсированные ранее президентом России Владимиром Путиным.



Данные меры поддержки направлены на поддержание экономического и социального благополучия граждан. В частности, для предприятий из пострадавших отраслей, а также социально ориентированных НКО с июня 2020 года будет доступна специальная кредитная программа под 2% годовых сроком до 1 апреля 2021 года. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев, также предусмотрена капитализация процентов по кредиту, а государство обеспечит 85% от его общего объема госгарантией.



«Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, тогда списывается половина кредита и процентов по нему», - пояснил министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов.



Как отметил краевой бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, еще одной новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за второй квартал 2020 года. «Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам, - пояснил он. - Кроме того, самозанятые граждане получат так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ на уплату налогов, что также станет хорошим подспорьем для сохранения своей деятельности».

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