«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам переходить на электронный документооборот

09:53 | 13.05.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» начал работу с крупнейшими в Пермском крае операторами систем электронного документооборота (ЭДО). Клиенты-юридические лица, которые также перейдут на использование систем ЭДО, смогут сократить затраты на организацию работы с документами и повысить безопасность, удобство и оперативность своего документооборота.

Электронный документооборот — это система процессов по обработке документов в электронном виде. Электронные документы подписываются квалифицированной электронной подписью и юридическую силу, аналогичную документам на бумажных носителях. Главное преимущество системы ЭДО — возможность круглосуточно в удаленном режиме, безопасном для сотрудников, осуществлять любые операции с документами: поиск, загрузку, печать, сверку, и отклонение, а также производить отслеживание их движения. Появляется возможность предоставления документов в контролирующие органы в электронном виде. Клиент также может организовать работу с документами непосредственно из бухгалтерской системы (1C, SAP и др.), позволит автоматизировать процессы документооборота и снизить затраты компании на его осуществление.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: «СБиС» sbis.ru и «Контур.Диадок» diadoc.ru. Для подключения к оператору ЭДО необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров СБиС или СКБ Контур. Их контактные данные можно уточнить на сайтах операторов. Перечень услуг и возможностей варьируется в зависимости от выбранных пакетов услуг и тарифов.

«Переход на систему электронного документооборота — это еще один шаг к повышению безопасности нашего клиентского сервиса, а также снижению издержек наших клиентов. Мы предлагаем клиентам попробовать эти технологии в работе — их внедрение станет еще одним конкурентным преимуществом в это сложное для бизнеса время», — отмечает и.о. директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

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