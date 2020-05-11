Пермь: новости дня
17:35 | 12.05.2020
Нацпроект по производительности труда позволил на треть ускорить испытания пермского авиадвигателя
В частности, «ОДК – Пермские моторы» оптимизировали процесс испытания двигателя ПС-90. В результате оптимизации рабочего процесса и использования оборудования, а также подбора оптимального инструмента для выполнения задачи время протекания процесса испытаний сокращено на 31%, незавершенное производство сокращено на 27%, а выработка возросла на 14%.
Еще одно предприятие – мясокомбинат «Кунгурский» – оптимизировало процесс производства деликатесной продукции, в результате чего производительность труда на потоке выросла на 10%, а выработка на одного сотрудника на 12%. Также на 10% сокращено время протекания процессов, а незавершенное производство сокращено на 30%. В дальнейшем данную практику планируется тиражировать и на другие производственные участки.
Для достижения поставленных целей совместно со специалистами Регионального центра инжиниринга была разработана система запуска партии в производство, рассчитаны производственные такты и оптимизирована работа оборудования.
«Участие в национальном проекте для нас стало уникальной возможностью посмотреть на функционирующие процессы по-новому, перенять передовой мировой и отечественный опыт внедрения технологий, направленных на повышение производительности труда. Важным для нас является элемент стандартизации реализуемых улучшений. Лучшая практика выполнения операций типизируется, а за период реализации проекта было внедрено 18 основных и вспомогательных производственных операций», - рассказала заместитель генерального директора мясокомбината Светлана Кузьмичева.
Как пояснила руководитель проектов Регионального центра компетенций Ева Любимова, работа с предприятиями ведется в дистанционном формате. «На текущий момент мы уже завершили 14 потоков-образцов, в том числе потоки, организованные совместно с нашими партнерами-консультантами. Особых сложностей в работе с предприятиями не наблюдается: все активно включаются в новый формат взаимодействия, мы со своей стороны оказываем всю возможную методологическую поддержку. К концу второго квартала ожидаем завершение подготовки не менее 24 потоков-образцов, таким образом, планируем выполнение целевых показателей нацпроекта на уровне региона. Сейчас, в условиях ограничений, нам особенно важно поддержать наши предприятия и нарастить производственную мощность», - рассказала она.
Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. Так, в 2019 году обучение по 32 специальностям прошли более 6 тысяч человек. В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют уже более 80 предприятий Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
12.05.2020
22:22 | 12.05.2020
Полиция Нижнего Тагила разыскивает девушку, пропавшую без вести
22:14 | 12.05.2020
«Пермская сетевая компания» начинает демонтаж изношенных теплосетей в центре Перми
21:02 | 12.05.2020
Свердловский омбудсмен заявила, что деньги на выплаты водителям скорой надо брать из бюджета Екатеринбурга
20:34 | 12.05.2020
За праздники в Свердловской области выявили 5775 случаев нарушения режима самоизоляции
19:54 | 12.05.2020
В больнице Святого Георгия откажутся от использования екатеринбургских ИВЛ до окончания расследования
19:21 | 12.05.2020
Губернатор Свердловской области заявил о возможности поэтапного снятия ограничений с 18 мая
18:52 | 12.05.2020
В трех продуктовых Екатеринбурга выявили коронавирус
18:33 | 12.05.2020
Власти Свердловской области обсудили тактику выхода региона из режима самоизоляции
17:53 | 12.05.2020
Алексей Василевский продолжит играть в «Автомобилисте»
17:47 | 12.05.2020
У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавирус
17:43 | 12.05.2020
В пермских детских садах откроют больше дежурных групп
17:35 | 12.05.2020
Нацпроект по производительности труда позволил на треть ускорить испытания пермского авиадвигателя
17:31 | 12.05.2020
На улицах Перми распустились первые цветы
17:27 | 12.05.2020
Власти Прикамья помогли 28 пермякам вернуться домой из Индонезии
17:26 | 12.05.2020
На Среднем Урале разгорелся пожар площадью 216 квадратных метров
17:25 | 12.05.2020
Депутат Белоярского округа попал на скамью подсудимых по делу о рубках леса
17:07 | 12.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 146 тысяч
16:55 | 12.05.2020
В Екатеринбурге утвержден график предстоящих опрессовок
16:28 | 12.05.2020
В Екатеринбурге эвакуируют «Ельцин Центр»
16:18 | 12.05.2020
В Свердловской области местному жителю грозит реальный срок за избиение сотрудников ДПС
15:43 | 12.05.2020
В горящих больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли использоваться уральские аппараты ИВЛ
15:03 | 12.05.2020
В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей
14:38 | 12.05.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми будут раздавать защитные маски
14:35 | 12.05.2020
Динамика цен в Перми – под «Народным контролем»
14:31 | 12.05.2020
В Екатеринбурге перекроют участок улицы Тагильская
13:50 | 12.05.2020
Расширены меры поддержки для семей с детьми
13:37 | 12.05.2020
В Екатеринбурге резко опустился индекс самоизоляции
13:26 | 12.05.2020
Пермская школа №146 запускает проект «Диалог с выпускником»
13:21 | 12.05.2020
Заказчиком сноса могилы ветерана Великой Отечественной войны оказался сотрудник регионального Минстроя
13:17 | 12.05.2020
С 12 мая места отдыха в Перми открыты для посетителей
13:13 | 12.05.2020
В Пермском крае состоится первая онлайн-ярмарка недвижимости
13:09 | 12.05.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
13:00 | 12.05.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил медсестер с профессиональным праздником