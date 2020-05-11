Нацпроект по производительности труда позволил на треть ускорить испытания пермского авиадвигателя

17:35 | 12.05.2020

Еще два предприятия Пермского края завершили «пилотные» проекты нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В частности, «ОДК – Пермские моторы» оптимизировали процесс испытания двигателя ПС-90. В результате оптимизации рабочего процесса и использования оборудования, а также подбора оптимального инструмента для выполнения задачи время протекания процесса испытаний сокращено на 31%, незавершенное производство сокращено на 27%, а выработка возросла на 14%.



Еще одно предприятие – мясокомбинат «Кунгурский» – оптимизировало процесс производства деликатесной продукции, в результате чего производительность труда на потоке выросла на 10%, а выработка на одного сотрудника на 12%. Также на 10% сокращено время протекания процессов, а незавершенное производство сокращено на 30%. В дальнейшем данную практику планируется тиражировать и на другие производственные участки.



Для достижения поставленных целей совместно со специалистами Регионального центра инжиниринга была разработана система запуска партии в производство, рассчитаны производственные такты и оптимизирована работа оборудования.



«Участие в национальном проекте для нас стало уникальной возможностью посмотреть на функционирующие процессы по-новому, перенять передовой мировой и отечественный опыт внедрения технологий, направленных на повышение производительности труда. Важным для нас является элемент стандартизации реализуемых улучшений. Лучшая практика выполнения операций типизируется, а за период реализации проекта было внедрено 18 основных и вспомогательных производственных операций», - рассказала заместитель генерального директора мясокомбината Светлана Кузьмичева.



Как пояснила руководитель проектов Регионального центра компетенций Ева Любимова, работа с предприятиями ведется в дистанционном формате. «На текущий момент мы уже завершили 14 потоков-образцов, в том числе потоки, организованные совместно с нашими партнерами-консультантами. Особых сложностей в работе с предприятиями не наблюдается: все активно включаются в новый формат взаимодействия, мы со своей стороны оказываем всю возможную методологическую поддержку. К концу второго квартала ожидаем завершение подготовки не менее 24 потоков-образцов, таким образом, планируем выполнение целевых показателей нацпроекта на уровне региона. Сейчас, в условиях ограничений, нам особенно важно поддержать наши предприятия и нарастить производственную мощность», - рассказала она.



Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в проекте обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. Так, в 2019 году обучение по 32 специальностям прошли более 6 тысяч человек. В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют уже более 80 предприятий Пермского края.

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