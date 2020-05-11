Власти Прикамья помогли 28 пермякам вернуться домой из Индонезии

17:27 | 12.05.2020

Сегодня, 12 мая, по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Пермь из Екатеринбурга доставлены 28 человек, прилетевших из Индонезии (рейсом SDM6296 Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург – Москва).



Пермяки, находясь в Индонезии, обратились с просьбой помочь вернуться домой к Дмитрию Махонину в социальных сетях.



Вывоз пермяков из городов прилета организован с соблюдением необходимых требований безопасности, автобус оборудуется средствами защиты для водителя. В команде сопровождения – сотрудник министерства территориальной безопасности Пермского края и управления Роспотребназдора.



Сейчас все прибывшие проходят двухнедельную обсервацию в одном из лечебных учреждений города.



С начала пандемии коронавируса власти Пермского края помогли вернуться домой 275 жителям. Напомним, 8 мая в Пермь доставлена первая группа наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении.

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