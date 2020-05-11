Пермь: новости дня
14:17 | 12.05.2020
С 12 мая в Перми увеличено количество городского пассажирского транспорта
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, по итогам проведенного мониторинга принято решение увеличить количество автобусов на линии на 58 единиц, общее число автобусов составит 547 единиц.
Также на линии работают 72 трамвая. Например, к работе снова вернулся автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «Пермский завод силикатных панелей». Рейсы будут добавлены на следующих автобусных маршрутах:
- №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2»;
- №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный»;
- №4 «микрорайон Садовый – микрорайон Нагорный»;
- №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный»;
- №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»;
- №14 «микрорайон Заостровка – станция «Пермь-1» – микрорайон Юбилейный»;
- №15 «Южная – Детский дом культуры имени Кирова – Центральный рынок»;
- №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд»;
- №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора»;
- №27 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»;
- №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы»;
- №33 «микрорайон Архиерейка – город Сердца»;
- №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1»;
- №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк»;
- №43 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый»;
- №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2»;
- №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2»;
- №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели»;
- №56 «станция «Пермь-2» – Авиагородок – Комсомольская площадь»;
- №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром»;
- №60 «Детский дом культуры имени Кирова – Комсомольская площадь»;
- №62 «улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева»;
- №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания»;
- №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева»;
- №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый»;
- №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый»;
- №71 «микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский»;
- №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка»;
- №80 «Детский дом культуры имени Кирова – микрорайон Ераничи».
Также будет увеличено количество рейсов на трамвайных маршрутах:
- №6 «Разгуляй – ОАО «Велта»;
- №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим»;
- №11 «станция Осенцы – микрорайон Висим».
Посмотреть актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.gortransperm.ru/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:28 | 12.05.2020
В Екатеринбурге эвакуируют «Ельцин Центр»
16:18 | 12.05.2020
В Свердловской области местному жителю грозит реальный срок за избиение сотрудников ДПС
15:43 | 12.05.2020
В горящих больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли использоваться уральские аппараты ИВЛ
15:03 | 12.05.2020
В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей
14:38 | 12.05.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми будут раздавать защитные маски
14:35 | 12.05.2020
Динамика цен в Перми – под «Народным контролем»
14:31 | 12.05.2020
В Екатеринбурге перекроют участок улицы Тагильская
13:50 | 12.05.2020
Расширены меры поддержки для семей с детьми
13:37 | 12.05.2020
В Екатеринбурге резко опустился индекс самоизоляции
13:26 | 12.05.2020
Пермская школа №146 запускает проект «Диалог с выпускником»
13:21 | 12.05.2020
Заказчиком сноса могилы ветерана Великой Отечественной войны оказался сотрудник регионального Минстроя
13:17 | 12.05.2020
С 12 мая места отдыха в Перми открыты для посетителей
13:13 | 12.05.2020
В Пермском крае состоится первая онлайн-ярмарка недвижимости
13:09 | 12.05.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
13:00 | 12.05.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил медсестер с профессиональным праздником
12:58 | 12.05.2020
Эпидемиологи связывают рост числа инфицированных с увеличением активности прикамцев
12:52 | 12.05.2020
С 12 мая парковки в центре Перми вновь стали платными
12:49 | 12.05.2020
В Прикамье выявлено 28 случаев коронавируса
12:43 | 12.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 10 899 человек
12:41 | 12.05.2020
Неделя в Перми будет прохладной
12:39 | 12.05.2020
Еще 211 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом
12:19 | 12.05.2020
Полицейские нашли в Екатеринбурге пропавшего шестилетнего мальчика
11:50 | 12.05.2020
В столице Урала разыскивают пропавшего в конце зимы мужчину
11:32 | 12.05.2020
Судебные приставы взыскали со свердловчанина 12 штрафов ГИБДД
11:11 | 12.05.2020
В Свердловской области изъяли поддельные купюры на общую сумму около 700 тыс рублей
10:49 | 12.05.2020
На Среднем Урале на 53% вырос спрос на медсестер
10:25 | 12.05.2020
В Екатеринбурге жестко задержали нарушителей самоизоляции, распивающих спиртное на детской площадке
10:00 | 12.05.2020
Свердловчане могут увидеть Юпитер, Сатурн и Марс рядом с Луной
09:46 | 12.05.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 102 человека
09:28 | 12.05.2020
На Средний Урал из Индонезии прибыли 95 россиян
09:12 | 12.05.2020
В Екатеринбурге закрыли движение на перекрестке Фрезеровщиков – Старых Большевиков
19:24 | 11.05.2020
Куйвашев назвал эту неделю решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничений
18:57 | 11.05.2020
Президент РФ рассказал о новых мерах поддержки бизнесу
18:54 | 11.05.2020
Путин рассказал о поддержке семьям с детьми