С 12 мая в Перми увеличено количество городского пассажирского транспорта

14:17 | 12.05.2020

В связи с частичным изменением условий режима самоизоляции с 12 мая в Перми увеличено количество рейсов общественного транспорта на 30 автобусных и 3 трамвайных маршрутах. На улицах города работает 547 автобусов и 72 трамвая.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, по итогам проведенного мониторинга принято решение увеличить количество автобусов на линии на 58 единиц, общее число автобусов составит 547 единиц.



Также на линии работают 72 трамвая. Например, к работе снова вернулся автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «Пермский завод силикатных панелей». Рейсы будут добавлены на следующих автобусных маршрутах:



- №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2»;



- №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный»;



- №4 «микрорайон Садовый – микрорайон Нагорный»;



- №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный»;



- №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»;



- №14 «микрорайон Заостровка – станция «Пермь-1» – микрорайон Юбилейный»;



- №15 «Южная – Детский дом культуры имени Кирова – Центральный рынок»;



- №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд»;



- №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора»;



- №27 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный»;



- №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы»;



- №33 «микрорайон Архиерейка – город Сердца»;



- №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1»;



- №40 «станция «Пермь-2» – микрорайон Нагорный – Автопарк»;



- №43 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый»;



- №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2»;



- №50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2»;



- №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели»;



- №56 «станция «Пермь-2» – Авиагородок – Комсомольская площадь»;



- №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром»;



- №60 «Детский дом культуры имени Кирова – Комсомольская площадь»;



- №62 «улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева»;



- №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания»;



- №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева»;



- №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый»;



- №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый»;



- №71 «микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Камский»;



- №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка»;



- №80 «Детский дом культуры имени Кирова – микрорайон Ераничи».



Также будет увеличено количество рейсов на трамвайных маршрутах:



- №6 «Разгуляй – ОАО «Велта»;



- №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим»;



- №11 «станция Осенцы – микрорайон Висим».



Посмотреть актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.gortransperm.ru/.

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