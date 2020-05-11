Эпидемиологи связывают рост числа инфицированных с увеличением активности прикамцев

12:58 | 12.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на COVID-19 за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 11 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.



«В сегодняшней статистике из 28 выявленных случаев 24 связаны с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период продолжающейся неблагополучной эпидситуации. Напоминаю о том, что до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, чтобы существенно снизить прирост заболеваемости», - говорит Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост составил 3,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 27 новых заболевших - 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребёнка (2 мальчика и 1 девочка). Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 9 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших с ними лиц - под наблюдением специалистов.



На 12 мая зафиксирован ещё один летальный случай, у пациента посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 23 летальных исхода, связанных с COVID-19.

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