В Перми экспресс-ремонт покрытия выполнен почти на 100 тысячах кв. метров дорог

16:07 | 11.05.2020

Во время режима полной самоизоляции подрядчики активизировали работы по текущему и капитальному ремонту дорог. Снижение трафика позволяет начинать работы раньше и увеличивать их объемы.



Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, подрядная организация «ДСТ-Строй» ведет ремонт дорог большими участками – «картами». Уже выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части внутриквартального проезда от улицы Уральской, 115 до улицы Уральской, 119, а также дороги по бульвару Гагарина от улицы Уральской, 119 до Речного училища. Здесь уложили выравнивающий слой покрытия площадью более 2 тысяч кв. метров



В ближайшие дни на объекте запланирована укладка верхнего слоя асфальта, параллельно будут вестись работы на отдельных участках проспекта Октябрят. Таким образом, в мае и июне в районе планируется привести в нормативное состояние более 59 тысяч кв. метров дорожного полотна.



В администрации Индустриального района пояснили, что в первые майские выходные заасфальтировали проезд от улицы Карпинского до улицы Самолетной. Также отремонтировано более 11 тысяч кв. метров дорожного покрытия Гамовского тракта. В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию улиц Космонавта Беляева и Комбайнеров. Полноценный ремонт дорог горячим асфальтобетоном в районе стартовал в апреле: небольшими картами были отремонтированы участки улиц Советской Армии, Рязанской, Танкистов. Космонавта Беляева, Мира, проспекта Декабристов. Всего в этом году в Индустриальном районе планируется отремонтировать около 47 тысяч кв. метров дорог.



Текущий ремонт покрытия «картами» проведен на улице Сибирской, Комсомольском проспекте. Как рассказали в администрации Свердловского района, проведен ремонт проезжей части на улице Сибирской – на участке от улицы Революции до улицы Белинского. Подрядчик провел фрезерование дорожного полотна и работы с применением горячего асфальтобетона. Общий объем работ на этом участке составил более 5 тысяч кв. метров. Кроме того, в микрорайоне Краснова устранили дефекты на дорожном полотне по улице Моторостроителей и Серебрянскому проезду.



В Ленинском районе проведен текущий ремонт Комсомольского проспекта от улицы Екатерининской до улицы Пушкина. Работы для предотвращения аварийных ситуаций прошли на проезжей части улиц Петропавловской, Луначарского, Пушкина, Ленина, Сибирской, Достоевского, Газеты Звезда, Пермской, Советской, Осинской, а также на путепроводе в районе Соснового бора и станции «Блочная».



В администрации Кировского района отметили, что подрядные организации привели в порядок с помощью «карт» протяженностью более 25 метров улицу Гальперина и технический проезд в районе Закамского кладбища. Текущий ремонт произведен на улицах Кировоградской, Адмирала Нахимова, Ласьвинской.



Экспресс-ремонт проведен уже на 96 тысячах кв. метров дорожного покрытия во всех районах города. Напомним, в 2020 году городские власти вновь обновят 1 миллион кв. метров дорог в Перми.

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