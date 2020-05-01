Жители Прикамья смогут гулять и заниматься спортом при соблюдении всех мер безопасности

18:40 | 8.05.2020

Сегодня, 8 мая, оперштаб утвердил изменения в Указ губернатора об ограничительных мерах. Они предусматривают возможность одиночных прогулок либо с детьми и занятия спортом в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил значимость поддержания здоровья населения, спортивной активности, тем более когда этому способствует погода. «Этих изменений очень ждут жители – мне часто задают эти вопросы в социальных сетях. Понятно, что детям нужен свежий воздух, а их мамам – спокойствие, - выступил в защиту интересов жителей Дмитрий Махонин. – У нас самый бегающий регион, и многие уже сейчас готовятся к соревнованиям, которые пройдут летом и даже осенью. Поэтому давайте решим, при каких условиях бегать на улице будет безопасно как для любителей спорта, так и для окружающих».



Во время обсуждения принято решение, что гулять жители могут по одному либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Такие же условия распространяются на занятия спортом.



Решения вступят в силу с 12 мая.



В то же время вопрос о возможности открытия для прогулок набережной реки Камы и эспланады в Перми будет прорабатываться дополнительно.



Дмитрий Махонин поручил органам государственной власти края и главам муниципальных образований Прикамья (и, прежде всего, Перми) увеличить количество единиц общественного транспорта, включая электрички, с тем, чтобы избегать большого скопления народа. Также им дано поручение производить регулярную дезинфекцию салонов единиц общественного транспорта, а также совместно с УК и ТСЖ обеспечить регулярную дезинфекцию подъездов жилых домов по всей территории края.

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