Пермь: новости дня
18:29 | 8.05.2020
В Перми по нацпроекту начали обновлять улицу Калинина
Ремонт начался на участке от улицы Кировоградской до улицы Светлогорской. Как сообщили в администрации Кировского района Перми, в первую очередь работы ведутся на тротуарной части – на объекте кроме восстановления асфальтобетонного покрытия планируется выполнить работы по ремонту тротуаров на отдельных участках, будут установлены новые гранитные бортовые камни и пешеходные ограждения, отремонтированы и обустроены парковочные карманы, восстановлены газоны и уложена тротуарная плитка. Завершить работы планируется в конце октября.
Также в рамках проекта «Малые дела» по улице Адмирала Ушакова на участке от улицы Калинина до улицы Буксирной подрядчик выполнит работы по восстановлению покрытия, ремонту тротуаров на отдельных участках, отремонтирует и обустроит новые парковочные карманы, восстановит газоны. Напомним, «Малые дела» – условное название, ведь изначально этот проект предполагал небольшие, но существенные для района изменения. В 2020 году дела окажутся совсем не малыми по объёмам вложений.
За счет средств бюджета города приведена в нормативное состояние парковочная площадка с заездом и выездом напротив травмпункта Кировского района по улице Липатова, 19. Кроме того, отремонтировали проезжую часть улицы Победы на участке от улицы Ласьвинской до дома №41, улицу Шишкина на участке от улицы Автозаводской до улицы Маршала Рыбалко и улицу Теплоходную от улицы Калинина до улицы Водников.
Работы начались уже на всех 14 объектах города, которые в этом году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участки улиц Подлесной, КИМ, Краснова, переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе и другие. Действующий в Перми режим полной самоизоляции и связанное с ним снижение автомобильного трафика позволили подрядчикам раньше запланированного приступить к работам в этом году.
Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. м. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.
© «Вечерние ведомости»
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