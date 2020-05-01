В Прикамье возобновят работу парикмахерские и магазины непродовольственных товаров

17:59 | 8.05.2020

Сегодня, 8 мая, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обсуждался вопрос открытия для работы ряда организаций на территории края. Корректировка ограничительных мер обусловлена текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.



«Обращаю внимание жителей края. Да, мы вводим ряд изменений. В первую очередь, исходя из текущей картины и насущных потребностей людей. Но! Полная стабилизация ситуации зависит только от вас. Мы ждем от вас сознательности, заботы о своем здоровье. Вы должны четко соблюдать все нормы и ограничения. Если мы начнем их нарушать – ситуация может ухудшиться. И тогда – придется «откатиться» и закрыть обратно то, что уже открыли. Это относится и к руководителям, кто должен обеспечивать условия работы учреждений, которые будут открываться. Сейчас от вас многое зависит», — подчеркнул Дмитрий Махонин.



По словам главного санитарного врача региона Виталия Костарева, стабилизация текущей ситуации с коронавирусом в регионе позволила снять ряд ограничительных мер. Все меры, принимаемые на данном этапе, разрабатывались с учетом рекомендаций Роспотребнадзора РФ и при участии различных ведомств власти. Виталий Костарев подчеркнул, что режим самоизоляции сохраняется и будет вестись строгий контроль выполнения всех требований и предписаний; в случае выявления нарушения организацию обяжут приостановить деятельность. Виталий Костарев подчеркнул, несмотря на изменения, режим самоизоляции сохраняется.



Разрешение на возобновление деятельности распространяется на салоны красоты и парикмахерские, организации, осуществляющие пошив одежды и обуви, продажу непродовольственных товаров в торговом зале площадью не более 50 кв. м., с отдельным входом с улицы, торговлю автомобилями, прицепами, мототехникой, а также осуществляющие сервисное обслуживание и ремонт автомобилей, техники, оказывающие услуги по пошиву и ремонту обуви и одежды, фотоуслуги и услуги по изготовлению ключей.



Организациям будет разрешено работать с 12 мая 2020 года при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности, обусловленных санитарно-эпидемиологической ситуацией.



В организациях должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты (менять их каждые три часа). После каждого посетителя помещения необходимо проветривать и обрабатывать все поверхности дезинфицирующим средством, все одноразовые шапочки, халаты, белье, тапочки должны быть утилизированы.



По итогам обсуждения Дмитрий Махонин попросил прокуратуру и Роспотребнадзор Пермского края взять на контроль компании, работа которых будет возобновлена. Кроме того, глава Прикамья поручил главе города Перми Дмитрию Самойлова продолжить контроль за дезинфекцией транспорта и улиц, а также увеличить количество подвижного состава. Контроль за пассажиропотоком на пригородном транспорте возложен на министерство транспорта Прикамья.



Для того чтобы возобновить деятельность, организации должны уведомить региональные минпром и Роспотребнадзор, направив на электронные почты mintorg@permkrai.ru и urpn@59.rospotrebnadzor.ru соответствующее заявление.

© «Вечерние ведомости»