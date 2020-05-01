Парламент Прикамья подготовил уникальный образовательный проект к 75-летию Победы

16:23 | 8.05.2020

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне краевой парламент подготовил уникальный образовательный проект «Край трудовой доблести» (http://zsperm.ru/s1/25let/Выставка.pdf). В основу выставки вошли предметы военного времени, которые производились на территории Молотовской области.



Новый проект создан для школьников Пермского края. В нем собраны материалы о предприятиях и населенных пунктах Молотовской области, которые внесли вклад в Победу. В годы войны в Прикамье работало множество средних и мелких производств, колхозов и артелей, которые обеспечивали нужды фронта и тыла, работая с полной отдачей сил. Некоторые из них сейчас незаслуженно забыты или малоизвестны.



Рассказ о подлинных предметах военного времени, которые производились на территории небольших поселков, сел и городов, о людях, которые трудились на благо Родины, стал основой виртуальной выставки «Край трудовой доблести». Среди экспонатов – уникальные и неизвестные предметы, редкие архивные документы и фотографии.



Здесь можно увидеть экземпляры военной продукции – каску и бронежилет, оптическое стекло и деревянные лыжи для специальных лыжных батальонов. Благодаря онлайн выставке можно в деталях рассмотреть армейские термосы, эмалированную посуду, окопные печки и армейское обмундирование. Многие образцы реконструированы, воссозданы энтузиастами краеведческого движения.



В рамках проекта проведена отдельная исследовательская работа. Благодаря этому появились новые интересные сведения о Прикамье в годы Великой Отечественной войны.



Краевые власти поддержали инициативу жителей сразу трех городов Лысьвы, Кизела и Перми получить федеральное звание города трудовой доблести. «Это была общая Победа – каждого, кто героически сражался на передовой, самоотверженно трудился в тылу, заботился о провизии для фронта, спасал раненых. Пермский край внес неоценимый вклад во всенародную Победу – на фронте и в тылу. Наши территории работали на мощь армии. Спустя 75 лет память о войне и ее героях живет в каждом доме, в каждом семье нашего Пермского края», - отметил глава региона Дмитрий Махонин.



Совместный проект Законодательного собрания Пермского края, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, ведомственных, краеведческих и школьных музеев, историков и краеведов утверждает, что весь наш регион – Край трудовой доблести.



«Наш край стал настоящей «кузницей» обороны страны. Лозунг «Всё для фронта – всё для Победы!» был не просто агитацией, а реальным руководством к действию. Сотни тысяч жителей нашей области ковали победу в тылу, обеспечивали фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и обмундированием. Мы глубоко убеждены, что трудовой подвиг всех территорий Молотовской области должен быть увековечен в памяти потомков. Для этого мы подготовили образовательный виртуальный проект о вкладе городов и сел нашего большого края в Великую Победу. Сегодня мы должны не только чтить подвиг пермяков в годы суровых испытаний, но и знать цену, которую они вынуждены были заплатить», - рассказывает спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.



Разработанная специально к юбилею Победы виртуальная выставка будет направлена во все образовательные учреждения края. Педагоги смогут использовать справочный материал и архивные документы в сегодняшних дистанционных уроках.



Теме трудовой доблести Пермского края был посвящен конкурс детских туристических маршрутов, в которых школьники рассказывают истории о подвигах земляков - тружеников тыла. Участниками краевого конкурса творческих работ и образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю: край трудовой доблести» стали более 100 юных жителей Прикамья из 18 территорий. Выбраны победители, чьи туристические маршруты лягут в основу телевизионных фильмов «Путешествие через край».



Проект «Край трудовой доблести» реализован в сотрудничестве Законодательного собрания, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, краеведческих музеев г. Краснокамск, п. Т. Гора Горнозаводского района и п. Павловский Очерского района, АО «Соликамскбумпром», АО «Сорбент», ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», школьных музеев п. Сарс и г. Лысьвы, музея Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова.



Участники конкурса «Путешествие по Пермскому краю: Край трудовой доблести», школьники с 3 по 11 класс, представили свои работы по трем номинациям: «Лучшее образовательное путешествие», «Интересные истории, связанные с подвигом земляков в тылу в Пермском крае в годы Великой Отечественной войны» и «Уникальные экспозиции школьных музеев, посвященных памяти трудового подвига пермяков». Среди победителей конкурса – юные исследователи из Лысьвы, Очера, Перми, Краснокамска, с. Пашия, Юсьвинского и Бардымского районов.

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