Пермь: новости дня
16:16 | 8.05.2020
Власти Перми продолжают создавать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Екатерина Макаренко рассказала о разработанных федеральным и краевым правительством формах поддержки, в частности, о снижении тарифа страховых взносов с 30 до 15%, продлении сроков сдачи отчетности на 3 месяца при подаче налоговой декларации и расчетов. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте «Управляем вместе». По словам Екатерины Макаренко, разрабатывается расширение перечня профессий, которым будет предоставляться материальная помощь.
Заместитель министра социального развития Пермского края, начальник управления в сфере содействия занятости Марина Визе представила информацию о льготном пакете по предоставлению финансирования по ставке 3% для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Глава города подчеркнул, что необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки.
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин предложил включить информацию о муниципальных мерах поддержки в «Навигатор» на сайте «Управляем вместе». «Этой платформой пользуется большое число предпринимателей, она удобная и легкая в использовании», – отметил Юрий Уткин.
«В интересах нашего города мы должны усилить информирование, однако мы должны получать и обратную связь. Нам необходимо знать, что действует, а что нужно доработать», – подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Также члены рабочей группы рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 243 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Перми», предусматривающих установление льготы в размере 30% исчисленной суммы налога за 2019 год на имущество физических лиц в отношении торгово-офисной недвижимости при соблюдении ряда условий, а именно расширение перечня представителей бизнеса, имеющих право на получение льготы.
Депутаты предложили учесть представителей сферы услуг как одной из наиболее пострадавших отраслей, обсуждение будет продолжено.
Глава города также напомнил, что в связи с разработанными городом мерами поддержки, в частности, освобождением организаторов питания от аренды, компенсацией перевозчикам, необходимо внести поправки в бюджет города. Планируется рассмотреть эту тему в июне.
© «Вечерние ведомости»
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