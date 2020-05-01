Власти Перми продолжают создавать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

16:16 | 8.05.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Арсен Болквадзе, Алексей Дёмкин, Михаил Бесфамильный, Илья Лисняк, представители администрации Перми и правительства Пермского края, ряда предприятий и организаций обсудили на заседании рабочей группы необходимые шаги по обеспечению экономической стабильности в столице Прикамья.



Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Екатерина Макаренко рассказала о разработанных федеральным и краевым правительством формах поддержки, в частности, о снижении тарифа страховых взносов с 30 до 15%, продлении сроков сдачи отчетности на 3 месяца при подаче налоговой декларации и расчетов. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте «Управляем вместе». По словам Екатерины Макаренко, разрабатывается расширение перечня профессий, которым будет предоставляться материальная помощь.



Заместитель министра социального развития Пермского края, начальник управления в сфере содействия занятости Марина Визе представила информацию о льготном пакете по предоставлению финансирования по ставке 3% для субъектов малого и среднего предпринимательства.



Глава города подчеркнул, что необходимо усилить информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки.



Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин предложил включить информацию о муниципальных мерах поддержки в «Навигатор» на сайте «Управляем вместе». «Этой платформой пользуется большое число предпринимателей, она удобная и легкая в использовании», – отметил Юрий Уткин.



«В интересах нашего города мы должны усилить информирование, однако мы должны получать и обратную связь. Нам необходимо знать, что действует, а что нужно доработать», – подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Также члены рабочей группы рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 243 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Перми», предусматривающих установление льготы в размере 30% исчисленной суммы налога за 2019 год на имущество физических лиц в отношении торгово-офисной недвижимости при соблюдении ряда условий, а именно расширение перечня представителей бизнеса, имеющих право на получение льготы.



Депутаты предложили учесть представителей сферы услуг как одной из наиболее пострадавших отраслей, обсуждение будет продолжено.



Глава города также напомнил, что в связи с разработанными городом мерами поддержки, в частности, освобождением организаторов питания от аренды, компенсацией перевозчикам, необходимо внести поправки в бюджет города. Планируется рассмотреть эту тему в июне.

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