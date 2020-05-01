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13:16 | 8.05.2020

Власти Прикамья разрешили менять условия госконтрактов в связи с пандемией коронавируса

На очередном заседании правительства Пермского края принято распоряжение, позволяющее вносить изменения в госконтракты в части цены и сроков их исполнения. Внесение таких изменений возможно только в том в случае, если в этом существует объективная необходимость в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. То есть из-за пандемии подрядчик не может выполнить работы по контракту на прежних условиях.

Перечень контрактов, по которым стало возможно изменение цены и срока исполнения, был сформирован на основании предложений заказчиков Пермского края. Перечисленные изменения коснулись контрактов на организацию обучающих мероприятий, спектаклей, оказание клининговых услуг, организацию питания, выполнение работ в сфере IT, ремонтных работ, поставки товаров. Всего в перечень включено 94 контракта, но при необходимости он будет дополняться.

Основными причинами изменений контрактов послужили: невозможность поставки товаров, оказания услуг из-за приостановки деятельности организаций (отмена плановых госпитализаций, переход на дистанционную работу), а также запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, с 1 апреля текущего года, согласно ч. 65 ст. 112 Закона 44-ФЗ о контрактной системе, в случае если при исполнении контракта из-за распространения новой коронавирусной инфекции возникли не зависящие от сторон обстоятельства, которые повлекли невозможность его исполнения, допускается изменение срока исполнения контракта, его цены или цены единицы товара по соглашению сторон. Изменение условий контракта возможно при наличии письменного обоснования на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ либо местной администрации. Таким образом, законодателем предусмотрен механизм, направленный на урегулирование сложных ситуаций, возникающих при исполнении государственных и муниципальных контрактов в настоящее время. Поставщикам и заказчикам рекомендуется учитывать его при возникновении сложностей. И при наличии оснований - вести переговоры, направленные на изменения условий действующих контрактов.

© «Вечерние ведомости»

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