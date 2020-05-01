Пермский край первым в России создал Единый банк информации о Великой Отечественной войне

12:21 | 8.05.2020

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Прикамье создан Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне https://www.permgaspi.ru.



Пермский край стал первым субъектом Российской Федерации, где создан подобный ресурс о Великой Отечественной войне. Размещение Банка информации в сети Интернет позволило обеспечить максимально широкий доступ граждан к документальной и справочной информации о войне.



В едином банке информации собрана вся имеющаяся информация о жизни Пермского края (тогда – Молотовской области) в годы Великой Отечественной войны, она систематизирована и содержит необходимые пояснения.



В него входят 7 баз данных, содержащих информацию о 300 тысячах участниках боевых действий и тружениках тыла – жителях Пермского края:



- База данных военнослужащих, призванных из Молотовской области (Пермского края), погибших в Великой Отечественной войне. Содержит 212 640 персональных записей;



- Военнопленные. База данных военнослужащих, призванных из Молотовской области (Пермского края), попавших в плен в ходе Великой Отечественной войны. Содержит 5350 персональных записей;



- Добровольцы Молотовской танковой бригады. Содержит 912 персональных записей;



- Эвакуационные госпитали, располагавшиеся на территории Молотовской области в 1941 – 1945 гг. Содержит 161 запись;



- Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории Молотовской области (Пермского края) во время Великой Отечественной войны. Содержит 4582 персональных записи;



- Эвакуированные в Молотовской области. 1941–1945 гг. Содержит 12201 персональную запись;



- База данных промышленных предприятий, эвакуированных в Молотовскую область в период Великой Отечественной войны.



На ресурсе также размещены подборки электронных копий подлинных архивных документов, которые дают возможность узнать и понять, как жили люди в годы Великой Отечественной войны, как они сражались на фронтах, как своим трудом приближали Победу.



Помимо этого, в банке информации можно найти электронную версию энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне», изданной ПермГАСПИ к юбилею Победы.

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