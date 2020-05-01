Юрий Уткин поздравил жителей Перми с Днем Победы

12:15 | 8.05.2020

Дорогие пермяки!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Юбилей Победы отзывается в сердцах миллионов россиян гордостью за беспримерный воинский и гражданский подвиг нашего народа. Каждая семья хранит память о героях-фронтовиках, тружениках тыла, давших отпор беспощадному врагу, отстоявших свободу и независимость Родины.

Жители нашего города достойно сражались на фронте, обеспечивали армию оружием и боеприпасами, оказывали помощь раненным и оказавшимся в эвакуации, в едином порыве делали все для Победы.

Мы благодарны Поколению Победителей за мужество и стойкость, верность долгу и силу духа, веру в торжество справедливости!

От души желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в начинаниях, мира и добра!

Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин

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