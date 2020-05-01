За майские праздники власти Прикамья помогли вернуться из-за рубежа 33 жителям

15:11 | 6.05.2020

С 1 по 5 мая помощь в доставке в Пермь оказана 33 жителям Прикамья: трем - прилетевшим из Антальи (автобусом из Уфы), 9 гражданам, прибывшим из Берлина (автобусом из Казани), 6 гражданам из Пхукета (автобусом из Екатеринбурга). Все прибывшие помещены на обязательную двухнедельную обсервацию.



Сегодня, 6 мая, в 05.00 в аэропорт Екатеринбурга прибыл борт из столицы Таджикистана с россиянами, среди которых - 15 жителей Прикамья.



Доставка граждан автобусом из Екатеринбурга в Пермь и обеспечение их 14-дневной обсервации в одном из медицинских учреждений региона организованы по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее наши земляки попросили главу региона о помощи через социальные сети.



Стоит отметить, что вывоз земляков из городов прилета осуществляется с соблюдением всех норм безопасности. Автобусы оборудуются средствами защиты для водителя, следуют в сопровождении представителей министерства территориальной безопасности Пермского края, Роспотребнадзора, если среди туристов есть маленькие дети или люди старше 65 лет - в сопровождении обязательно есть фельдшер от Пермского территориального центра медицины катастроф.

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