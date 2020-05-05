В Перми возобновлен ремонт на участке улицы Революции от Компроса до Куйбышева

14:56 | 6.05.2020

Сейчас новый подрядчик ООО «ТехДорГрупп» уже приступил к устройству тротуаров и установке бортового камня на участке улицы Революции от Компроса до улицы Куйбышева. Одновременно идут работы по установке стрелочных переводов на перекрестке улиц Революции и Сибирской.



Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Сейчас работы ведутся сразу на двух участках – от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева и на пересечении улиц Революции и Сибирской.



Напомним, ранее МКУ «Пермблагоустройство» расторгло контракт с прежним подрядчиком ООО «ДорТехИнжиниринг», поскольку у него возникли финансовые трудности. Чтобы не допустить неисполнения работ, было принято решение о расторжении контракта в межсезонье, что позволило в срок завершить все процедуры и выбрать нового подрядчика к началу нового дорожного сезона. Как и было заявлено ранее, сроки окончания работ сдвинуты не будут – запустить полноценное движение трамваев и автомобилей планируется к концу 2020 года.



Работы на участке от улицы Куйбышева от Комсомольского проспекта возобновились в соответствии с поставленными сроками: сейчас идет обустройство тротуаров и установка бортового камня. Автомобилистам на этом участке доступны две полосы движения по четной стороне улицы в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.



В прошлом году на этом участке было завершено переустройство теплотрассы, сетей газоснабжения, сети дождевой и бытовой канализации. Также было выполнено устройство слоев основания дорожной одежды и трамвайных путей, оборудовано наружное освещение.



Кроме того, проведено гарантийное обследование участка улицы Революции от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, ремонт которого выполнялся в прошлом году. Выявлены дефекты в укладке тротуарной плитки – со временем появились сколы и неровности. Ведется работа с прежним подрядчиком по устранению этих дефектов в рамках гарантийных обязательств.



Одновременно та же подрядная организация на неделю раньше запланированных сроков приступила к установке стрелочных переводов для новых трамвайных путей на перекрестке улиц Революции и Сибирской. В связи с этим с 3 мая до 10 июля на пересечении улиц временно прекращено движение автотранспорта. Автомобилистам доступно два поворота направо. С 3 мая на этом участке изменено движение автобуса №63, а с 10 мая – изменятся маршруты движения трамваев.



Подрядная организация уже приступила к разборке временного покрытия на перекрестке и начала подготовительные работы для устройства монолитной плиты основания будущих трамвайных путей.



Напомним, на улице Революции уже в этом году появятся новые бесшумные трамвайные пути. Конструкция укладки трамвайных путей на монолитном основании позволяет существенно снизить вибрационные нагрузки за счет сплошной укладки упругих элементов, создает оптимальную линию прогиба рельса, тем самым повышая общий срок службы трамвайных путей. Конструкция трамвайного пути на бетонном основании с применением упругих элементов применяется в России (Санкт-Петербург), Швеции (Гетеборг), Венгрии (Сегед).



В рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение территории.

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