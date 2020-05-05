Пермь: новости дня
14:47 | 6.05.2020
Предприниматели Прикамья, пострадавшие от коронавируса, могут получить государственную субсидию
Финансовая помощь в размере 12 130 рублей предусмотрена на каждого сотрудника, в том числе и на самого ИП. Меры поддержки предоставляются в мае и июне 2020 года. Порядок и критерии предоставления субсидий, а также форма заявления утверждены Постановлением Правительства РФ № 576 от 24.04.2020.
Заявление о получении субсидии можно подать по ТКС, через «Личный кабинет ЮЛ» или «Личный кабинет ИП» на сайте ФНС России, а также почтовым отправлением. Заявление необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика. Чтобы получить субсидию за апрель 2020 года, необходимо подать заявление заявления с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Кроме того, с 1 мая прием таких заявлений осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 (в том числе и в праздничные дни) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований через боксы для корреспонденции, установленные во всех налоговых органах Пермского края.
Выплаты начнутся уже после 18 мая. Деньги должны поступить на счет через Федеральное казначейство не позднее трех рабочих дней после одобрения заявления. Субсидии никакими налогами не облагаются.
Для своевременного получения субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо по возможности досрочно представлять в Пенсионный фонд отчетность «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и май 2020 года.
Определить, соответствует ли предприятие критериям для получения субсидии, и правильно заполнить заявку поможет электронный сервис https://www.nalog.ru/rn59/business-support-2020/subsidy/#section-how.
Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона горячей линии 8-800-222-22-22.
© «Вечерние ведомости»
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