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12:59 | 6.05.2020

В Пермском крае начал работать электронный сервис поддержки медиков, работающих с COVID-19

На портале «Управляем вместе» запущен новый раздел для сотрудников сферы здравоохранения в Пермском крае. Сервис предназначен для обеспечения всеми необходимыми средствами, своевременного выявления первоочередных потребностей и оперативного решения вопросов медработников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Сервис разработан по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, медики сейчас находятся на передовой в борьбе с инфекцией, и важно оказывать им всю необходимую поддержку, обеспечить их предметами первой необходимости, предоставить возможность пользоваться необходимыми бытовыми и социальными услугами.

Оставить заявку на получение предметов или необходимых услуг медицинские работники могут на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/messages, выбрав раздел коронавирус и тему «Поддержка медрабтников». Тема сообщений также может касаться социальной, юридической и бытовой помощи.

Для заполнения формы сообщения работнику медучреждения нужно указать наименование учреждения, в котором он работает, способ обратной связи для уточнения информации и описать суть проблемы.

Информация о поступивших сообщениях и решениях проблем медицинских работников будет передаваться в министерство здравоохранения Пермского края.

«Сотрудник медицинской организации сможет подтвердить или опровергнуть решение проблемы. Сообщения, поступающие в этот раздел, а также ответы о решении проблем не будут публиковаться в открытом доступе на портале в целях конфиденциальности и сохранения личной информации сотрудников медучреждений, но при этом отобразятся в личных кабинетах заявителей», - подчеркнул заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.

© «Вечерние ведомости»

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