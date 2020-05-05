В Пермском крае начал работать электронный сервис поддержки медиков, работающих с COVID-19

12:59 | 6.05.2020

На портале «Управляем вместе» запущен новый раздел для сотрудников сферы здравоохранения в Пермском крае. Сервис предназначен для обеспечения всеми необходимыми средствами, своевременного выявления первоочередных потребностей и оперативного решения вопросов медработников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



Сервис разработан по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, медики сейчас находятся на передовой в борьбе с инфекцией, и важно оказывать им всю необходимую поддержку, обеспечить их предметами первой необходимости, предоставить возможность пользоваться необходимыми бытовыми и социальными услугами.



Оставить заявку на получение предметов или необходимых услуг медицинские работники могут на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/messages, выбрав раздел коронавирус и тему «Поддержка медрабтников». Тема сообщений также может касаться социальной, юридической и бытовой помощи.



Для заполнения формы сообщения работнику медучреждения нужно указать наименование учреждения, в котором он работает, способ обратной связи для уточнения информации и описать суть проблемы.



Информация о поступивших сообщениях и решениях проблем медицинских работников будет передаваться в министерство здравоохранения Пермского края.



«Сотрудник медицинской организации сможет подтвердить или опровергнуть решение проблемы. Сообщения, поступающие в этот раздел, а также ответы о решении проблем не будут публиковаться в открытом доступе на портале в целях конфиденциальности и сохранения личной информации сотрудников медучреждений, но при этом отобразятся в личных кабинетах заявителей», - подчеркнул заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.

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