Пермь: новости дня
23:09 | 4.05.2020
Перекресток Газеты «Звезда» и Советской закрывается для перекладки теплосети
Напомним, техническое перевооружение более 600 метров трубопровода диаметром 500 мм на ул. Газеты «Звезда» стартовало в конце апреля и проводится в 2 этапа. На первом этапе перекладывается тепломагистраль от ул. Монастырской до ул. Советской.
На втором этапе работ будет обновлен участок сети от ул. Советской до ул. Петропавловской. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня. Проект является продолжением перекладок прошлых лет, когда на ул. Газеты «Звезда» была смонтирована новая тепломагистраль на участке от ул. Пермской до ул. Петропавловской.
От участка магистрали на улице Газеты «Звезда» зависит надежная подача отопления и горячей воды в более чем 500 домов жителей Ленинского района Перми. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.
Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.
© «Вечерние ведомости»
05.05.2020
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