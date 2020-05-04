Энергетики завершают отопительный сезон и приступают к подготовке теплосетей

23:05 | 4.05.2020

Отопительный сезон 2019-2020 годов в Перми завершается с 04 мая 2020 года. Соответствующее постановление принято администрацией города. С учетом погодных условий, энергетики «Пермской сетевой компании» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») будут отключать отопление в домах горожан по мере поступления заявок от потребителей.



На особом контроле с точки зрения обеспечения теплового комфорта будут медицинские учреждения – поликлиники и больницы.



Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы специалисты энергокомпании приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.



Повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться в ходе замены устаревших участков трубопроводов. В межсезонье пройдут перекладки на улицах Газеты «Звезда», Полины Осипенко, Революции и Островского. Также пройдут перекладки на улицах Солдатова, Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. Всего в краевой столице планируется заменить порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики напоминают жителям о важности оплаты теплоэнергии, так как от уровня платежной дисциплины напрямую зависит реализация инвестиционных программ и обновление теплосетевой инфраструктуры.

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