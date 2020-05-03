Пермь: новости дня
22:40 | 4.05.2020
Отделение медсанчасти №140 в Перми закрыто на карантин
Об этом сообщила на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае министр здравоохранения Оксана Мелехова.
«В период с 22 марта по 4 мая на территории Пермского края зафиксировано 6 внутрибольничных очагов новой коронавирусной инфекции. Сегодня добавился еще один – в урологическом отделении МСЧ № 140 в Перми. Выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом, профилактические мероприятия проводятся. Отделение закрыто на прием и выписку пациентов. Важно, что оказание профилактической урологической помощи не останавливается: прием пациентов осуществляется в краевой клинической больнице и больнице имени Гринберга», - пояснила Оксана Мелехова.
Также она отметила, что по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина все медики вне зависимости от того, работают они с коронавирусом или нет, еженедельно сдают мазки.
Напомним, в терапевтическом и кардиологическом отделениях клинической больницы «РЖД-Медицина» зарегистрирована неединичная заболеваемость среди пациентов и сотрудников. Всего с 20 марта зарегистрировано 58 случаев заболеваний с подозрением на COVID-19, из них 16 сотрудников и 42 пациента. Контактные лица и совместно проживающие граждане также взяты под медицинское наблюдение.
В гастроэнтерологическом отделении городской больницы № 6 с 24 марта выявлено 7 пациентов с COVID-19. Отделение закрыто на обсервацию до 15 мая 2020 г.
В отделениях терапии и кардиологии городской больницы № 7 было выявлено 22 пациента и 9 сотрудников с подтвержденным COVID-19
Отделения закрыты на прием пациентов.
В отделениях урологии и хирургии городской клинической больницы № 2 им. доктора Ф. Х. Граля прием закрыт по предписанию Управления Роспотребнадзора до 08.05.2020г., выявлено 3 пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Контактные лица протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников.
В педиатрическом отделении детской клинической больницы № 13 проведена заключительная дезинфекция и по предписанию Роспотребнадзора 6 мая возобновляется прием пациентов. Ранее там был выявлен один сотрудник с положительным тестом.
Оксана Мелехова подчеркивает, что сейчас главное - это правильная организация работы медицинских организаций при приеме пациентов: в поликлиниках необходим обязательный фильтр на входе с измерением температуры, выделение отдельных зон приема для «острозаболевших» и температурящих пациентов, ношение маски внутри лечебного учреждения. Для стационаров – обязательна маска на пациенте, создание обсервационных палат, где пациентам оказывается медицинская помощь до получения результата мазка на коронавирус, максимальное разобщение пациентов внутри отделения, питание в палатах.
Со стороны медработников везде введен утренний фильтр с измерением температуры, персонал носит СИЗы и не допускается на работу с признаками ОРВИ. Помимо этого, медики еженедельно сдают мазки на коронавирус.
© «Вечерние ведомости»
04.05.2020
22:40 | 4.05.2020
Отделение медсанчасти №140 в Перми закрыто на карантин
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