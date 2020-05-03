Глава Прикамья поручил помочь землякам вернуться с вахты на якутском месторождении

20:13 | 4.05.2020

Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение министерству территориальной безопасности Прикамья в кратчайшие сроки обеспечить доставку домой 140 наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.



Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что почти у трети из 10 000 вахтовиков, приехавших со всей России работать на это месторождение, оказались положительные тесты на коронавирус.



После проведения переговоров с представителями «Газпрома» Дмитрий Махонин попросил начальника ГУ МВД по Пермскому краю Михаила Давыдова, главного санитарного врача региона Виталия Костарева, вице-премьеров краевого правительства Антона Удальева и Сергея Никифорова и министра тербезопасности Виктора Батмазова обеспечить доставку пермских вахтовиков в Прикамье. Далее необходимо будет организовать последующее помещение их на двухнедельную обсервацию и провести проверку на наличие у них коронавирусной инфекции.

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