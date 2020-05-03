Пермь: новости дня
20:02 | 4.05.2020
В Прикамье при сохранении социальной безопасности смогут начать работать салоны красоты и парикмахерские
Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что к нему поступает большое количество обращений от жителей и организаций с просьбой разрешить салонам работать.
«Ослаблять режим самоизоляции рано – ежедневный прирост инфицированных остается на уровне 6-7%. При этом после консультаций с эпидемиологами мы понимаем, при каких условиях работа такого бизнеса допустима», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, если не будет новых вспышек заболевания и ситуация останется стабильной, салоны смогут начать свою работу не позднее 11 мая.
При этом салонам красоты и парикмахерским будет разрешено работать при условии неукоснительного исполнения всех требований безопасности. На основании федеральных рекомендаций Роспотребнадзора (они будут дополнительно учтены и озвучены 5 мая) все работники данных организаций должны измерять температуру, дезинфицировать приборы после каждого клиента, обслуживание должно вестись исключительно по записи с интервалом не менее 20 минут, каждый клиент должен обслуживаться в отдельном помещении.
В салоне должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты (менять их каждые три часа). После каждого посетителя помещения необходимо проветривать и обрабатывать все поверхности дезинфицирующим средством, все одноразовые шапочки, халаты, белье, тапочки должны быть утилизированы.
Окончательный порядок по организации работы салонов красоты и парикмахерских будет опубликован после заседания оперштаба 6 мая. Салонам красоты и парикмахерским будет необходимо уведомить региональные минпром и Роспотребнадзор, направив соответствующее заявление.
Как подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, будет организован непрерывный мониторинг деятельности салонов красоты и парикмахерских. В случае обнаружения нарушений или несоответствия санитарным нормам будет принято решение о немедленном закрытии учреждения.
© «Вечерние ведомости»
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