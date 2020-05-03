В Перми на год раньше начнется расселение 796 человек из аварийного жилья

16:03 | 4.05.2020

Авансовые средства выделены городу из федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители аварийных домов смогут значительно раньше улучшить свои жилищные условия.



Несмотря на действующий в городе режим самоизоляции, все городские службы продолжают свою работу. Так, планомерно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования.



Финансирование мероприятий по расселению производится поэтапно в отношении ежегодно установленного списка домов. В этом году в Перми также ведется плановое расселение, однако уже сейчас по национальному проекту «Жилье и городская среда» из фонда содействия реформирования ЖКХ городу выделены авансовые средства на расселение домов, которое было запланировано только в 2021 году. Таким образом, 796 жителей 33 аварийных домов смогут значительно раньше улучшить свои жилищные условия.



Жителям аварийных домов, включенных в список (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/perechen_domov_po_rasseleniju_v_2021_godu.docx), нужно обратиться в Единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63 с необходимым перечнем документов. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 8(909)107-82-12.



Напомним, что на реализацию программ по расселению в 2020 году из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 39,9 тысячи кв. м аварийного жилья. Таким образом, в 2020 году из аварийного фонда будет переселено порядка 2,4 тысячи человек.

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