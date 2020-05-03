Пермь: новости дня
16:03 | 4.05.2020
В Перми на год раньше начнется расселение 796 человек из аварийного жилья
Несмотря на действующий в городе режим самоизоляции, все городские службы продолжают свою работу. Так, планомерно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых – с привлечением значительного федерального софинансирования.
Финансирование мероприятий по расселению производится поэтапно в отношении ежегодно установленного списка домов. В этом году в Перми также ведется плановое расселение, однако уже сейчас по национальному проекту «Жилье и городская среда» из фонда содействия реформирования ЖКХ городу выделены авансовые средства на расселение домов, которое было запланировано только в 2021 году. Таким образом, 796 жителей 33 аварийных домов смогут значительно раньше улучшить свои жилищные условия.
Жителям аварийных домов, включенных в список (https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/perechen_domov_po_rasseleniju_v_2021_godu.docx), нужно обратиться в Единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья по адресу: улица Екатерининская, 63 с необходимым перечнем документов. Для безопасности жителей принят ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Специалисты управления ведут прием в средствах индивидуальной защиты, для обеззараживания помещений приобретены переносимые лампы кварцевания. Прием граждан осуществляется только по предварительной записи по телефону: 8(909)107-82-12.
Напомним, что на реализацию программ по расселению в 2020 году из федерального (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»), регионального и городского бюджетов выделено 2 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 39,9 тысячи кв. м аварийного жилья. Таким образом, в 2020 году из аварийного фонда будет переселено порядка 2,4 тысячи человек.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:42 | 4.05.2020
Полицейские продолжают проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции
17:28 | 4.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова упал до 2,5 баллов
17:11 | 4.05.2020
Из-за обещанных президентом денег бригады скорой помощи в Нижнем Тагиле поделили на «коронавирусные» и не очень
16:16 | 4.05.2020
В Перми завершается отопительный сезон
15:56 | 4.05.2020
Этой ночью свердловчане смогут увидеть в небе метеоритный поток
15:55 | 4.05.2020
Туристам в Прикамье необходимо информировать о своем маршруте краевую службу спасения
15:53 | 4.05.2020
В Прикамье зафиксировано 35 новых случаев COVID-19
15:37 | 4.05.2020
Корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтируют за полтора миллиона рублей
14:49 | 4.05.2020
В Нижнем Тагиле задержали лжеминёра, сообщившего о минировании городского техникума
14:27 | 4.05.2020
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в сбыте наркотиков
13:52 | 4.05.2020
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей
13:08 | 4.05.2020
Число заражённых коронавирусом в РФ выросло на 10 581
12:56 | 4.05.2020
Ещё у 53 человек в Свердловской области подтвердился коронавирус
10:28 | 4.05.2020
Часть исторической мельницы в Екатеринбурге превратили в детский сад
09:47 | 4.05.2020
Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»
21:57 | 3.05.2020
10 человек эвакуировали в Екатеринбурге из горящего дома
21:11 | 3.05.2020
ХК «Автомобилист» подписал контракт со Станиславом Бочаровым
19:08 | 3.05.2020
Ural Music School запускает онлайн курс для молодых музыкантов
18:44 | 3.05.2020
На Среднем Урале провели 5 722 исследований проб на коронавирус
17:42 | 3.05.2020
Жителей Прикамья приглашают исполнить «Вальс Победы»
17:05 | 3.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг 3,1
17:00 | 3.05.2020
Скандал в «Обуховском»: юрист обвиняет свердловский минздрав в нарушении карантинных мер
16:09 | 3.05.2020
В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса
15:59 | 3.05.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 26 градусов
14:29 | 3.05.2020
«Уральские авиалинии» доставили из Таиланда 14 свердловчан
14:05 | 3.05.2020
Состав свердловского «Автомобилиста» пополнил Алексей Макеев
13:35 | 3.05.2020
За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус
13:24 | 3.05.2020
Названа ещё одна причина высокой смертности от COVID-19