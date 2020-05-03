Туристам в Прикамье необходимо информировать о своем маршруте краевую службу спасения

15:55 | 4.05.2020

После снятия ограничительных мер возрастет количество горожан, отправляющихся на сплавы. Специалисты напоминают о мерах безопасности, в частности, о регистрации туристических групп.



В Перми и Пермском крае продолжает действовать режим самоизоляции. Это значит, что до особого распоряжения проведение любых общественных и досуговых мероприятий, в том числе связанных с туристической деятельностью, запрещено.



После снятия ограничительных мер при планировании сплава необходимо зарегистрироваться за 10 дней до выхода на маршрут. Для обеспечения собственной безопасности туристическим группам и отдельным туристам рекомендуется регистрировать свой маршрут через единый сервис онлайн-регистрации туристических групп, который размещен на сайте Главного управления МЧС России по Пермскому краю в разделе «Полезная информация» https://59.mchs.gov.ru/deyatelnost/registraciya-turistskih-grupp или через краевую службу спасения по телефону: 8 (342) 267-82-59 (круглосуточно). Возвращение и снятие туристических групп с маршрутов осуществляется краевой службой спасения по Пермскому краю по этому же номеру телефона.



Специалисты напоминают условия проведения туристических походов на воде. Среди них – наличие в группах необходимых спасательных средств по количеству участников и средств оказания первой медицинской помощи. Руководитель группы должен иметь опыт проведения водных походов, знать маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и спасательными средствами. Участники маршрута должны уметь пользоваться плавсредствами, на которых выполняют маршрут, и средствами спасения. Также важна обеспеченность руководителя группы картографическим материалом по прохождению данного маршрута и средствами связи.



Турист-водник должен: тщательно изучить маршрут и режим реки; пользоваться только исправными, предварительно проверенными плавательными средствами и снаряжением. При сплаве не превышать загрузки плавсредства, указанной в паспорте, сплавляться по реке только в спасательном жилете и каске; сплавляясь по реке, всё время придерживаться основной струи (стрежня). Перед прохождением опасных участков реки провести наземную разведку, при невозможности прохождения произвести обнос; при повреждении плавсредства немедленно причалить к берегу.



При групповом сплаве плавсредства должны находиться друг от друга на расстоянии прямой видимости.

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