В Прикамье зафиксировано 35 новых случаев COVID-19

15:53 | 4.05.2020

На 4 мая за сутки в Пермском крае выявлено 35 случаев коронавируса, общее количество заболевших достигло 630. Выписан из медучреждений 41 человек, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 207 пациентов.



Из 35 новых заболевших восемь лечатся дома, у 27 болезнь протекает бессимптомно, они изолированы дома. 35 человек – это 20 мужчин и 15 женщин; все, кроме одного, прибывшего из Москвы, заразились в Прикамье.



В России за сутки выявлен 10581 случай коронавирусной инфекции, всего их стало 145268. С начала пандемии 18095 человек выздоровели.

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