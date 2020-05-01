Срок действия электронных проездных в Перми будет продлен

04:32 | 3.05.2020

Администрация Перми планирует продлить срок действия льготных проездных документов и транспортных карт. Соответствующий проект постановления находится на согласовании.



28 марта в России были введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а позже – режим полной самоизоляции, из-за чего держатели электронных проездных документов не смогли в полном объеме воспользоваться приобретенными поездками. В связи с этим департамент транспорта администрации Перми подготовил проект постановления по переносу срока действия проездных документов.



Предполагается, что срок действия льготных проездных документов и транспортных карт, приобретенных или пополненных до 28 марта этого года, будет единоразово продлен после вступления в силу особого распоряжения по отмене режима полной самоизоляции на количество дней действия режима самоизоляции. Количество неиспользованных поездок будет сохранено.



Проверить измененный срок действия проездного и транспортных карт можно будет в личном кабинете на сайте http://edem.permkrai.ru.

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