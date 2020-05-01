Пермь: новости дня
04:32 | 3.05.2020
Срок действия электронных проездных в Перми будет продлен
28 марта в России были введены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, а позже – режим полной самоизоляции, из-за чего держатели электронных проездных документов не смогли в полном объеме воспользоваться приобретенными поездками. В связи с этим департамент транспорта администрации Перми подготовил проект постановления по переносу срока действия проездных документов.
Предполагается, что срок действия льготных проездных документов и транспортных карт, приобретенных или пополненных до 28 марта этого года, будет единоразово продлен после вступления в силу особого распоряжения по отмене режима полной самоизоляции на количество дней действия режима самоизоляции. Количество неиспользованных поездок будет сохранено.
Проверить измененный срок действия проездного и транспортных карт можно будет в личном кабинете на сайте http://edem.permkrai.ru.
© «Вечерние ведомости»
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