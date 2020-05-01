Пермь: новости дня
04:25 | 3.05.2020
Владельцы пермских НТО могут с 6 по 8 мая подать документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат
Как пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики, с 6 по 8 мая (и в дальнейшем ежемесячно с 1 по 10 число, в рабочие дни) представители бизнеса нестационарной торговли могут подать заявку и документы на предоставление субсидий.
В период действия на территории Пермского края режима полной самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции прием заявок и документов будет осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Документы можно оставить по адресу: улица Сибирская, 27 (департамент экономики и промышленной политики администрации Перми), вход со двора.
Консультацию можно получить по телефону: 212-92-75 (отдел развития малого и среднего предпринимательства департамента экономики и промышленной политики).
Напомним, что субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, также юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.
Размер субсидии составит для киоска площадью 6 кв. м – 12 тысяч рублей за кв. м, 9 кв. м – 10 тысяч рублей за кв. м, павильона – 7 тысяч рублей за кв. м. Максимальная сумма субсидии предусмотрена в размере 200 тысяч рублей на один нестационарный объект. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку и будет способствовать развитию бизнеса.
© «Вечерние ведомости»
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