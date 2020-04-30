МФЦ Прикамья закрыты до 6 мая

14:05 | 1.05.2020

С 1 по 5 мая, в связи с празднованием Дня весны и труда, все многофункциональные центры Пермского края работать не будут. В эти дни выездное обслуживание по приему и выдаче документов, а также консультирование жителей сотрудниками контактного центра МФЦ будет приостановлено.



С 6 по 8 мая специалисты учреждения продолжат работать в формате выездного обслуживания.



С 9 по 11 мая, в связи с празднованием Дня Победы, снова станут выходными для всех МФЦ.



«Как будут работать многофункциональные центры после 11 мая – откроются для приема посетителей или продолжат работать в формате выездного обслуживания, зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Вопрос находится на контроле у врио губернатора Пермского края, - сообщили в пресс-службе МФЦ.



28 апреля Владимир Путин дал указание Правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений, который при благоприятном развитии ситуации начнет действовать с 12 мая.

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