Для дачников запущены рейсы до станции «Пермь-1»

13:57 | 1.05.2020

С 1 мая для удобства желающих поехать на свои дачные участки на отдельных маршрутах организованы специальные рейсы до станции «Пермь-1».



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на автобусных маршрутах №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будут организованы отдельные рейсы до железнодорожной станции «Пермь-1». Расписание этих автобусов будет максимально синхронизировано с отправлением электропоездов. Также автобусы, следующие до станции «Пермь-1», будут отмечены специальными табличками. Остальные автобусы будут идти по утвержденному маршруту.



На автобусных маршрутах №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №50 «улица Гусарова – станция Пермь-2» и №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» будет увеличено количество транспортных средств.



Автобусный маршрут №65 «Березовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор» в дневное время начнет совершать рейсы до кооператива «Сосновый бор».



Напомним, маршрут №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора» с 1 апреля начал в круглогодичном режиме следовать до Ласьвинских хуторов. На автобусном маршруте №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» с 29 апреля отдельные рейсы совершают заезд на станцию «Пермь-2».

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