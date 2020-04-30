В Перми на перекрестке улиц Революции и Сибирской изменится путь следования общественного транспорта

13:52 | 1.05.2020

С 3 мая изменения коснутся автобусного маршрута №63, с 10 мая иначе будут следовать трамваи. Изменения связаны с началом установки стрелочных переводов на улице Революции.



Так, с 3 мая автобусный маршрут №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания» в направлении из микрорайона Крохалева будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту и улице Пушкина, далее по маршруту следования. По направлению в сторону микрорайона Крохалева – без изменений.



С 10 мая изменится движение трамвайных маршрутов №6 «Разгуляй – ОАО «Велта» и №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим».



Трамвай №6 будет организован сообщением «ОАО «Велта» – станция «Пермь-2». В прямом и обратном направлениях он будет идти в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Куйбышева, Революции, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской и Окулова с посадкой и высадкой пассажиров на существующих трамвайных остановочных пунктах.



Трамвай №8 в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Куйбышева, Революции, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина и далее по маршруту следования с посадкой и высадкой пассажиров на существующих трамвайных остановочных пунктах. Информацию о движении транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс» http://www.map.gptperm.ru/.



Напомним, с 00:00 3 мая до 10 июля будет временно прекращено движение автотранспорта на перекрестке улиц Революции и Сибирской в связи с ремонтными работами на перекрестке. Автомобилистам будет доступно два поворота направо. На перекрестке будут выполняться работы по установке стрелочных переводов для новых бесшумных трамвайных путей.

© «Вечерние ведомости»