Во время майских праздников пенсии прикамцам будут доставлять по графику

13:44 | 1.05.2020

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю обращает внимание жителей Прикамья, что доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи УФПС Пермского края в период майских праздников будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками доставки пенсий и с учетом режима работы отделений почтовой связи.



Для всех почтовых отделений Пермского края 1 и 9 мая 2020 года будут выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая отделения почтовой связи будут работать на 1 час короче.



Режим работы отделений почтовой связи в праздничные дни: 2, 3, 10 мая 2020 года - по установленному режиму работы отделений почтовой связи, 4, 11 мая – по режиму работы в субботу, 5 мая – по режиму работы в воскресенье.



Муниципальными предприятиями по доставке пенсий доставка будет осуществляться:

3 мая – за 3 и 5 число;

4 мая – за 4 и 5 число;

6 мая – за 6 и 9 число;

7 мая – за 7 и 10 число;

8 мая – за 8 и 11 число.



Перечисление пенсий в кредитные организации на счета и банковские карты получателей будет произведено в мае согласно установленному графику перечисления пенсий и иных социальных выплат в обычные сроки 8, 15 и 22 мая.

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