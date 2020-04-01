На майские праздники в Прикамье увеличат количество пригородных электропоездов

16:38 | 30.04.2020

В Прикамье на майские праздники будут запущены 7 дополнительных электричек по пригородным направлениям. Соответствующее решение приняли министерство транспорта Пермского края совместно с АО «Пермская пригородная компания». Новые рейсы начнут курсировать уже 30 апреля.



По маршруту «Пермь-II — Менделеево» добавлен рейс в 18:25. Электрички будут отправляться c вокзала краевой столицы 30 апреля, 1, 5, 8, 9, 11 мая. Далее рейс продолжит курсировать с 15 мая по 27 сентября 2020 года по пятницам, субботам и воскресеньям.



На Восточное направление выйдет два дополнительных поезда «Пермь-II - Кишерть». Отправление из Перми в 14:40, из Кишерти в 18:00. Еще два поезда вводится на Горнозаводском направлении по маршруту «Пермь-1 —Дивья» с отправлением с вокзала Пермь I в 11:32, обратно в 12:39. Курсировать электропоезда будут 30 апреля, 1, 5, 8, 9 и 11 мая.



Дополнительно на всех популярных у жителей Прикамья направлениях с мая увеличена составность пригородных поездов с 4 до 6 вагонов.



Напомним, с 1 по 11 мая режим самоизоляции в Прикамье не будет распространяться на случаи выезда на дачи, садовые участки и возвращения с дач, садовых участков в места постоянной самоизоляции. Передвигаться можно будет любым транспортом. При этом в общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться в средствах индивидуальной защиты.

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