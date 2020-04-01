Пермь: новости дня
15:49 | 30.04.2020
Валерий Сухих: «Ограничительные меры не должны отразиться на работоспособности представительных органов»
Во время совещания главам представительных органов муниципалитетов рассказали об опыте дистанционной работы Законодательного собрания, который предполагает рассмотрение всех вопросов повестки по видеоконференцсвязи, а также заочное голосование по вопросам на базе приложения «Единый виртуальный кабинет депутата» (ЕВКД).
Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих неоднократно отмечал, что муниципальным депутатам необходимо организовать работу в условиях пандемии в режиме обязательных согласований с Роспотребнадзором и прокуратурой. Он рекомендовал участникам в ближайшее время принять решение о том, какой из форматов дистанционной работы будет для них наиболее подходящим, и принять меры, которые необходимы для возобновления работы органов местной власти.
«В свою очередь Законодательное собрание готово предоставить методологическую и технологическую поддержку, оказать консультации по техническим и юридическим вопросам. В любом случае, ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, не должны отразиться на работоспособности представительных органов власти. Борьба с коронавирусом, а также качество жизни населения зависит, в том числе, и от решений представительных органов муниципалитетов. Оперативный и качественный нормотворческий процесс сегодня очень необходим», - пояснил спикер краевого парламента.
На сегодняшний день дистанционный режим работы в своих регламентах предусмотрели представительные органы в 39 муниципалитетах. Юридической помощью воспользовались, в том числе, депутаты Ординского муниципального округа. Необходимые поправки в нормативно-правовые акты о проведении заочного голосования и заседаний в дистанционном режиме были внесены на основании документов, предоставленных краевым парламентом. «Не все территории округа имеют устойчивый интернет, поэтому некоторым депутатам мы предлагаем рассмотреть возможность использования площадок с оптоволоконной связью: ФАПы или школы. У нас еще не было опыта дистанционных заседаний, и сейчас мы находимся на стадии рассмотрения подходящей платформы для его организации. Сегодня, в том числе этому было посвящено наше заседание Совета представительных органов Пермского края. Мы благодарим коллег из Законодательного собрания за то, что готовы оказать необходимую консультативную помощь как по организации, так и по подготовке необходимых нормативных документов», - отметил председатель думы Ординского муниципального округа Шипулин Михаил Анатольевич.
Ранее представительные органы Пермского края выразили готовность перевести свою работу в дистанционный режим. Однако у ряда муниципалитетов возникли сложности из-за технических вопросов при реализации электронного голосования. Более того, некоторые столкнулись с регламентными проблемами, так как для проведения дистанционного голосования муниципальные депутаты заранее должны были принять соответствующие поправки в нормативные документы.
Напомним, краевые парламентарии еще конце марта приняли поправки, позволяющие голосовать дистанционно в условиях режима повышенной готовности. Кроме того, дистанционно теперь вправе работать и депутатские комитеты и группы. Внесенные изменения позволили депутатам бесперебойно участвовать в реализации мероприятий, инициированных главой региона и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. А в соответствии с этим – принимать важные для региона решения. В апреле в таком формате были рассмотрены и приняты два пакета мер поддержки бизнеса.
© «Вечерние ведомости»
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