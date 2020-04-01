Валерий Сухих: «Ограничительные меры не должны отразиться на работоспособности представительных органов»

15:49 | 30.04.2020

Краевой парламент поможет муниципальным депутатам в территориях организовать заседания в дистанционном формате и возобновить работу городских дум и земских собраний в условиях карантинных ограничений. Соответствующие договоренности были достигнуты на Совете представительных органов муниципалитетов, который прошел сегодня в режиме видеоконференции.



Во время совещания главам представительных органов муниципалитетов рассказали об опыте дистанционной работы Законодательного собрания, который предполагает рассмотрение всех вопросов повестки по видеоконференцсвязи, а также заочное голосование по вопросам на базе приложения «Единый виртуальный кабинет депутата» (ЕВКД).



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих неоднократно отмечал, что муниципальным депутатам необходимо организовать работу в условиях пандемии в режиме обязательных согласований с Роспотребнадзором и прокуратурой. Он рекомендовал участникам в ближайшее время принять решение о том, какой из форматов дистанционной работы будет для них наиболее подходящим, и принять меры, которые необходимы для возобновления работы органов местной власти.



«В свою очередь Законодательное собрание готово предоставить методологическую и технологическую поддержку, оказать консультации по техническим и юридическим вопросам. В любом случае, ограничительные меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса, не должны отразиться на работоспособности представительных органов власти. Борьба с коронавирусом, а также качество жизни населения зависит, в том числе, и от решений представительных органов муниципалитетов. Оперативный и качественный нормотворческий процесс сегодня очень необходим», - пояснил спикер краевого парламента.



На сегодняшний день дистанционный режим работы в своих регламентах предусмотрели представительные органы в 39 муниципалитетах. Юридической помощью воспользовались, в том числе, депутаты Ординского муниципального округа. Необходимые поправки в нормативно-правовые акты о проведении заочного голосования и заседаний в дистанционном режиме были внесены на основании документов, предоставленных краевым парламентом. «Не все территории округа имеют устойчивый интернет, поэтому некоторым депутатам мы предлагаем рассмотреть возможность использования площадок с оптоволоконной связью: ФАПы или школы. У нас еще не было опыта дистанционных заседаний, и сейчас мы находимся на стадии рассмотрения подходящей платформы для его организации. Сегодня, в том числе этому было посвящено наше заседание Совета представительных органов Пермского края. Мы благодарим коллег из Законодательного собрания за то, что готовы оказать необходимую консультативную помощь как по организации, так и по подготовке необходимых нормативных документов», - отметил председатель думы Ординского муниципального округа Шипулин Михаил Анатольевич.



Ранее представительные органы Пермского края выразили готовность перевести свою работу в дистанционный режим. Однако у ряда муниципалитетов возникли сложности из-за технических вопросов при реализации электронного голосования. Более того, некоторые столкнулись с регламентными проблемами, так как для проведения дистанционного голосования муниципальные депутаты заранее должны были принять соответствующие поправки в нормативные документы.



Напомним, краевые парламентарии еще конце марта приняли поправки, позволяющие голосовать дистанционно в условиях режима повышенной готовности. Кроме того, дистанционно теперь вправе работать и депутатские комитеты и группы. Внесенные изменения позволили депутатам бесперебойно участвовать в реализации мероприятий, инициированных главой региона и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. А в соответствии с этим – принимать важные для региона решения. В апреле в таком формате были рассмотрены и приняты два пакета мер поддержки бизнеса.

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