За сутки из пермских больниц выписали 19 пациентов, переболевших коронавирусом

18:18 | 29.04.2020

В общей сложности с начала пандемии в регионе от коронавируса оправились 86 жителей Прикамья.



За сутки из пермских больниц выписали 19 жителей Прикамья. Большая часть (16 человек) – мужчины, 3 женщины. Общее число жителей Пермского края, которые успели оправиться от инфекции, - 86.



Всего на лечении в больницах Прикамья находятся 397 человек, еще 2024 находятся дома «на карантине».



Напомним, с 14 апреля в лаборатории Прикамья поступают тест-системы исследований на коронавирус, благодаря чему подтверждение заболевания стало возможным в Перми. Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на опасный вирус. На 29 апреля в регионе проведено более 38 тысяч тестов.

© «Вечерние ведомости»