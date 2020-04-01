В Прикамье на майские праздники разрешат выезжать на дачу с возвращением в место постоянной самоизоляции

18:07 | 29.04.2020

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае утверждены изменения в указ главы региона об ограничительных мерах. С учетом того, что всероссийские выходные с сохранением заработной платы продлены до 11 мая включительно, членами оперштаба приняты изменения в порядок выезда граждан на дачные участки.



В период с 1 по 11 мая режим самоизоляции в Прикамье не будет распространяться на случаи выезда на дачи, садовые участки и возвращения с дач, садовых участков в места постоянной самоизоляции. Передвигаться возможно будет любым видом транспорта. При этом в общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию, находиться в средствах индивидуальной защиты.



Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает, что на дачах жителям Прикамья для предотвращения заболеваемости коронавирусной инфекцией запрещается собираться компаниями, ходить в гости к соседям, принимать у себя гостей. Выполнение этих требований необходимо для обеспечения безопасности граждан, сохранения их здоровья и жизни.

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