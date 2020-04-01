Игорь Сапко подготовил обращение в адрес министра транспорта РФ по поводу ремонта участка трассы M-7 «Волга»

17:45 | 29.04.2020

Депутат Государственной Думы Российской Федерации (фракция «Единая Россия»), первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко подготовил обращение в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Парламентарий просит взять на личный контроль ход ремонта асфальтобетонного покрытия федеральной трассы M-7 «Волга» между Краснокамском и отворотом на Кудымкар и включения полноценной реконструкции данного участка дороги в перечень объектов проекта «Безопасные и качественные дороги».



«В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения от жителей Пермского края о неудовлетворительном состоянии федеральной трассы М-7 «Волга» между Краснокамском и отворотом на Кудымкар. Дорога здесь практически развалилась, действует только реверсивное движение, уже случились крупные ДТП. Считаю, что жизнь и здоровье людей ни в коем случае не должны подвергаться опасности! Тем более в сложный эпидемиологический период нельзя допускать многочасовые пробки на трассе», - прокомментировал Игорь Сапко.

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