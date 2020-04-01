«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает новый онлайн-сервис для юридических лиц

14:22 | 29.04.2020

На сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» начал работу удобный сервис – личный кабинет для юридических лиц. Здесь можно в любое время суток в режиме онлайн передавать показания приборов учета и проверять объем начислений за услуги отопления и горячего водоснабжения.



Для того чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо пройти 3 шага:



1. Заполнить и подписать заявление на подключение к личному кабинету, скачать которое можно по ссылке https://perm.esplus.ru/business/service/pc/#no-cabinet. В заявлении не забудьте указать показания индивидуального прибора учета за последний расчетный период.



2. Направить заполненное заявление удобным способом: онлайн через форму обратной связи (https://perm.esplus.ru/feedback) или лично, обратившись в офис продаж и обслуживания (https://perm.esplus.ru/offices) Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В период самоизоляции «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует использовать дистанционный способ подачи заявления.



3. Получить подтверждение доступа на электронную почту, указанную в заявлении, с логином и паролем для авторизации в личном кабинете.



Если у клиента возникнут затруднения при регистрации, можно оставить сообщение через форму обратной связи на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://perm.esplus.ru/feedback или получить консультацию по телефону 8-800-700-10-32.



«Личный кабинет для юридических лиц — удобный и востребованный сервис, особенно сейчас, в период всеобщей самоизоляции. В первые дни после запуска в нем зарегистрировалось более 150 предпринимателей. Мы призываем всех наших клиентов-юрлиц лично оценить удобство нового сервиса», — говорит и.о. директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

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