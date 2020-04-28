Группу жителей Прикамья, прошедших двухнедельную обсервацию в Казани, доставят в Пермь

13:36 | 29.04.2020

В минувшие выходные через социальные сети к главе региона обратились жители Прикамья с просьбой помочь им вернуться в Пермь из Казани. Граждане прибыли туда из Бангкока 16 апреля и находились на двухнедельной обсервации в санатории «Ливадия». За это время россияне прошли два теста на коронавирус, оба раза с отрицательным результатом.



Всего в группе 23 человека, среди них пятеро несовершеннолетних и двое жителей Свердловской области.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение отправить за туристами автобус, их будут сопровождать сотрудники министерства территориальной безопасности; фельдшеров и санитарного врача не потребуется, потому что люди здоровы.



Планируется, что автобус прибудет в Пермь 30 апреля. Двое жителей Нижнего Тагила самостоятельно из Перми доберутся до Свердловской области.



Напомним, в период временного приостановления авиасообщения между странами глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение администрации губернатора совместно с социальным блоком правительства оказать необходимую поддержку землякам, оставшимся за рубежом. В конце марта краевые власти помогли вернуться домой 155 жителям региона, которые отдыхали за рубежом по путевкам туроператоров. Сейчас в других странах находятся только те жители Прикамья, которые уехали туда самостоятельно. В течение апреля из городов прилета краевые власти вывезли туристов из Антальи, Дубая, Гоа, Вьетнама и Таиланда.

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