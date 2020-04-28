Роспотребнадзор рассказал о новых случаях коронавируса в Прикамье

13:11 | 29.04.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (8 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 2 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 481 – ежедневный прирост составил 2,1%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек, выздоровели 86 человек, 8 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин, не связанных с COVID-19).



Из 10 новых выявленных случаев - 4 мужчин, 5 женщин и 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.



Как отмечают специалисты минздрава, пока рано говорить о снижении заболеваемости в регионе. «Снижение числа новых заболевших за сутки не означает, что уже можно говорить об отступлении инфекции в регионе. Жители по-прежнему должны помнить о собственной безопасности», - говорят в минздраве.



Напомним, с 14 апреля в лаборатории Прикамья поступают тест-системы исследований на коронавирус, благодаря чему подтверждение заболевания стало возможным в Перми. Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на опасный вирус. На сегодняшний день в регионе проведено более 38 тысяч тестов.

© «Вечерние ведомости»